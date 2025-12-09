Любимый Nissan покупателей стал круче: фото недорогого кроссовера

Недорогой кроссовер Nissan Juke – один из любимых автомобилей покупателей в популярном сегменте. Машину готовят к дебюту в новом крутом исполнении.

Японский производитель сделает модель Nissan Juke 2026 года намного современнее. Для этого в линейке появится полностью электрический вариант. На дороге уже появились тестовые прототипы. Подробности стали известны Carscoops.

Новый кроссовер Nissan Juke 3 поколения уже почти готов. Знаменитый автомобиль получит преемника довольно скоро. Платформу новинка разделит с бюджетником Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился в кроссовер.

Ожидается, что кроссовер Nissan Juke EV будет вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года. Хотя уже очевидно, что серийная машина получит менее эпатажный дизайн.

Как и почти все автопроизводители, Nissan отказался от планов полной электрификации модельной линейки. Поэтому актуальный кроссовер Juke 2 поколения будут продавать параллельно с новым электрокаром.

