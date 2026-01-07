Каким будет новый VW Polo 2026 года: о бюджетнике известно почти все

Новый VW Polo 2026 года теперь будет совсем другим автомобилем. Компактную модель готовят к премьере как недорогой электрокар. О нем уже известно почти все.

Видео дня

Машину показали в Autogefühl и сделали акцент на интерьере Volkswagen ID.Polo 2026 года. Автомобиль получил больше кнопок в салоне в отличие от прошлых электрокаров немецкого бренда. Ведь безальтернативные сенсорные органы управления почти никому не понравились, поэтому производитель возвращает привычные элементы.

Ранее сообщалось, что заказы на VW ID.Polo начнут принимать весной 2026 года. Сперва покупателям предложат топовый вариант мощностью 208 л.с.

Цена Volkswagen ID.Polo 2026 года в таком исполнении приблизится к 30 000 евро. Позже появится самый дешевый вариант за 25 000 евро. Силовые установки предложат 114 и 133 сил. Со временем на рынок выведут и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI на 233 л.с. Максимальный запас хода – 450 км.

Новый VW ID.Polo получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный электромобиль Nissan.