Лучший вариант недорогой модели VW показали на новых фото

Новый Volkswagen Golf 8 представили официально после модернизации. Недорогой автомобиль уже поступил в продажу. Теперь производитель показал лучший вариант этой модели на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, ранее немецкий автопроизводитель выпустил фото и провел премьеру спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport. Это автомобиль в особом исполнении.

От базового GTI новинка снаружи отличается бампером. Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Мощность двигателя составляет 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Стандартная модель после рестайлинга изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее.

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Однако в компании начинают разработку преемника. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую недорогую модель BMW.