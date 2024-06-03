BMW готовит премьеру самой дешевой модели: какой она будет

BMW 1 series скоро получит модернизированный вариант, который готовят к премьере. Традиционно компактная модель останется самым дешевым автомобилем баварского бренда. Появились подробности и информация о дизайне модели 2025 года.

Детали стали известны Carscoops. Там же подготовили свой вариант возможного дизайна BMW 1 series 2025 модельного года. Ожидается более резкий стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Многое изменится в салоне BMW 1 series. Переработают дизайн и отделочные материалы, установят модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели.

Новый электромобиль BMW i1 (предполагаемое название), который станет преемником через несколько лет, построят на совершенно новой платформе Neue Klasse. Эта машина может получить задний, передний или полный привод. Новая архитектура предлагает широкий набор конфигураций. В спортивном исполнении от подразделения M новый BMW i1 могут оснастить двумя электромоторами в составе полноприводной трансмиссии.

Также не исключается водородная силовая установка. Компания активно работает в этом направлении, объединив усилия с Toyota.

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