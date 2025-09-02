Лучший недорогой б/у автомобиль: эксперт назвал одну машину

Дешевые б/у автомобили всегда популярны на вторичном рынке. Недорогие машины привлекают покупателей, однако сделать удачный выбор непросто. Известный эксперт назвал одну машину, на которую стоит обратить внимание.

Видео дня

Автомобили с пробегом пользуются спросом всегда и везде. При этом покупатели стараются найти самые практичные среди них – кроссоверы являются отличным выбором. Осталось не прогадать с надежностью. Express передает мнение профессионала.

Британский телеведущий и автомобильный эксперт Майк Брюэр (Mike Brewer) назвал лучшую б/у модель. Он отметил кроссовер Kia Sportage, который редко появляется на СТО для ремонта. Даже после покупки на вторичном рынке.

Майк Брюэр похвалил модели Kia и Hyundai в целом. И отметил, что корейские и японские автомобили так же надежны, как и немецкие машины.

Ранее эксперты советовали Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio, Citroen C1 и Opel Corsa. Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Именно эти б/у автомобили стоит покупать с ограниченным бюджетом.

OBOZ.UA недавно рассказывал про другой недорогой кроссовер Kia.