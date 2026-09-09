Произвели фурор: 3 лучших внедорожника 2026 года

Автопроизводители ежегодно представляют десятки новых моделей и обновлений, однако лишь немногим автомобилям удается по-настоящему привлечь внимание всей отрасли. В 2026 году среди внедорожников особенно выделились сразу несколько моделей – одни получили престижные награды, другие удивили радикальными изменениями или неожиданной ситуацией с продажами.

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Среди автомобилей, о которых в этом году говорят больше всего, – электрический Cadillac Escalade IQ, новое поколение Toyota RAV4 и кардинально обновленный Subaru Outback. Подробности сообщает SlashGear.

Cadillac Escalade IQ

Электромобиль Cadillac Escalade IQ стал одним из главных автомобильных триумфаторов 2026 года. Огромный премиальный SUV получил сразу несколько престижных наград. В частности, Cars.com признал его лучшим роскошным автомобилем 2026 года, а MotorTrend присвоил модели звание "SUV of the Year".

Escalade IQ сохранил свою главную черту – роскошь с ощутимым американским размахом, однако вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания здесь используется полностью электрическая силовая установка.

Два электродвигателя обеспечивают полный привод, а в режиме Velocity Max их суммарная мощность достигает 750 к. с. До 60 миль в час, или примерно 97 км/ч, этот большой внедорожник способен разгоняться за 4,7 секунды.

Не менее впечатляет запас хода. По оценке Cadillac, на одном заряде Escalade IQ может преодолеть примерно 748 км. Автомобиль также получил аккумулятор емкостью 205 кВт·ч и поддержку быстрой зарядки.

В салоне могут разместиться семь человек на трех рядах сидений. Переднюю панель почти полностью занимает огромный 55-дюймовый дисплей, а среди оборудования есть пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и система полуавтономного вождения Super Cruise.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 остается одним из важнейших кроссоверов на рынке, однако 2026 год для модели оказался необычным. Новое, шестое поколение полностью отказалось от обычных бензиновых версий: покупателям предлагаются только гибридные и плагин-гибридные силовые установки.

В США базовый гибридный RAV4 получил 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в составе гибридной системы. Переднеприводная версия имеет суммарную мощность 226 к. с., а полноприводная — 236 к. с.

Несмотря на огромную популярность RAV4, переход на новое поколение вызвал серьезные проблемы с поставками. За первые пять месяцев 2026 года в США было продано 121 605 автомобилей – примерно на 40% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Причина, однако, не в резком падении интереса покупателей. Наоборот, спрос оказался настолько высоким, что Toyota не успевала наращивать производство нового поколения. У некоторых американских дилеров образовались очереди, а ожидание отдельных комплектаций могло длиться несколько месяцев.

В Украине новое поколение RAV4 также уже доступно для заказа. Для нашего рынка предлагаются гибридные модификации с передним и полным приводом.

Subaru Outback

Еще одной громкой премьерой стал Subaru Outback седьмого поколения. На протяжении десятилетий эта модель занимала особое место между универсалами и внедорожниками, однако в 2026 году Subaru существенно изменила ее концепцию.

Кузов стал выше и более прямоугольным, а характерный силуэт приподнятого универсала уступил место более традиционным пропорциям SUV. Изменения оказались настолько заметными, что Car and Driver теперь относит Outback к категории среднеразмерных двухрядных внедорожников, а не универсалов.

Базовая версия оснащается 2,5-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 к.с. Для более дорогих комплектаций доступен 2,4-литровый турбомотор мощностью 260 к.с. Фирменный полный привод Subaru остается стандартным.

Новый Outback рассчитан на пять человек, получил более просторный салон, увеличенный багажник, новую мультимедийную систему и больше современного оборудования. В то же время радикальное изменение дизайна уже стало предметом споров среди поклонников модели: одни приветствуют превращение Outback в полноценный SUV, другим не хватает характерного силуэта предыдущих поколений.

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