Лучший дешевый электрокар: каким будет новый Chevrolet Bolt. Фото

Модель Chevrolet Bolt известна как один из лучших дешевых автомобилей на рынке б/у электрокаров. Машину 3 поколения готовят к премьере, но все еще держат в секрете. Но уже можно посмотреть, какой может быть новая модель.

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Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года будет соперничать с Nissan Leaf 3 поколения, который тоже скоро рассекретят. На канале TALKWHEELS показали вариант дизайна модели Bolt, хотя официальную информацию о внешности EV пока не раскрывали.

Ранее ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

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