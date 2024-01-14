Лучшие японские авто: какие модели чаще всего покупали в 2023 году

В 2023 году продажи автомобилей начали возобновляться после кризиса 2022 года. Из-за полномасштабной войны в Украине нарушилось немало логистических цепочек и от этого начали ощутимо страдать рынки по всему миру. Но по результатам прошлого года американский рынок вернулся к росту.

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Издание Car And Driver составило список моделей, которые имели самые большие продажи в США. Вот десятка вошедших в этот рейтинг японских бестселлеров.

Toyota RAV4

Продано единиц: 434 943

Даже в кризисном 2022 году модель была на пике. А теперь смогла продемонстрировать еще и рост популярности.

Honda CR-V

Продано единиц: 361 457

Извечный конкурент RAV4 сильно просел в продажах в 2022 году. И все еще не смог восстановиться до довоенного уровня, хотя и существенно улучшил свое положение.

Toyota Camry

Продано единиц: 290 649

Camry остается одним из самых популярных легковых автомобилей в США. Даже небольшое проседание продаж в 2023 году не сместило ее с твердых позиций на рынке.

Nissan Rogue

Продано единиц: 271 458

По сравнению с 2022 годом продажи этого внедорожника выросли почти наполовину. Однако в эту цифру входит компактная модификация Rogue Sport, которая вскоре будет снята с производства и перестанет попадать в отчеты.

Toyota Tacoma

Продано единиц: 234 768

В 2024 году японский пикап ожидает существенное обновление. И оно уже заслужило одобрительные отзывы автожурналистов. Именно поэтому Tacoma не продемонстрировала роста продаж. Однако все равно осталась в топе.

Toyota Corolla

Продано единиц: 232 370

Не так много компактных автомобилей входят в список американских бестселлеров. Corolla все еще остается в их числе. Хотя рост продаж в 2023 году был достаточно небольшим – всего на 5%.

Honda Civic

Продано единиц: 200 381

Увеличение складских запасов помогло Honda существенно поднять продажи седанов и хэтчбеков в США. Так Civic покупали на 50% чаще, чем в 2022 году.

Honda Accord

Продано единиц: 197 947

Успешный редизайн модели в 2023 году помог существенно нарастить ее продажи. Но не обогнать прямого конкурента – Toyota Camry, которого обновление ожидает только в 2025 году.

Toyota Highlander

Продано единиц: 169 543

Несмотря на существенное падение в цене трехрядный внедорожник Highlander от Toyota не смог забраться в рейтинге выше. Все из-за выхода на американский рынок увеличенной модификации Grand Highlander. Она продолжит посягать на этот сегмент в новом году.

Subaru Outback

Продано единиц: 161 814

Outback в 2023 модельном году получил незначительное обновление, а развитие полноприводного универсала продолжится и в 2024 году. Поэтому сейчас рост модели значительным назвать нельзя, хотя место в топе она таки заслужила.

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