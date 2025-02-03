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Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
249
Suzuki Jimny Nomade

Комфорт, безопасность и пространство – вот главные критерии выбора автомобилей для семьи. iSeeCars провел исследования и определил лучшие внедорожники в разных категориях, учитывая потребности как маленьких, так и больших семей.

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Рейтинг учитывает не только емкость, но и наличие современных технологий, таких как Apple CarPlay, Android Auto, системы безопасности и комфорта. Среди важных факторов – подогрев сидений, климат-контроль, порты USB и даже розетка для кофеварки.

Субкомпактные внедорожники

Для небольших семей идеальным вариантом станут субкомпактные внедорожники. Лидеры в этой категории: Chevrolet Trax, Hyundai KONA, Honda HR-V, Subaru Crosstrek и Jeep Compass. Они компактны, экономны и легко маневрируют в городском потоке.

Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

"Маленькие" внедорожники

Если вам нужно больше пространства, обратите внимание на:

  • Ford Escape,
  • Chevrolet Equinox,
  • Honda CR-V,
  • GMC Terrain
  • Subaru Outback.

Эти модели предлагают комфортабельный салон, вместительный багажник и отличные характеристики безопасности.

Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

Внедорожники среднего размера

Для больших семей идеальным выбором станут:

  • Chevrolet Blazer,
  • Honda Passport,
  • Hyundai SANTA FE
  • Nissan Pathfinder
  • Mazda CX-9.

Они удивляют пространством, предлагают третий ряд сидений и богатый выбор дополнительных опций.

Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

Минивены для семьи

Honda Odyssey и Toyota Sienna остаются лидерами по емкости и функциональности. Их легко скачивать, они предлагают максимум комфорта для пассажиров и водителя.

Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

Выбирая семейный внедорожник, учитывайте индивидуальные потребности вашей семьи. Обратите внимание на количество мест, объем багажника, наличие систем безопасности и комфорта.

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