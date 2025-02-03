Лучшие внедорожники для семьи: рейтинг маленьких и средних авто

Комфорт, безопасность и пространство – вот главные критерии выбора автомобилей для семьи. iSeeCars провел исследования и определил лучшие внедорожники в разных категориях, учитывая потребности как маленьких, так и больших семей.

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Рейтинг учитывает не только емкость, но и наличие современных технологий, таких как Apple CarPlay, Android Auto, системы безопасности и комфорта. Среди важных факторов – подогрев сидений, климат-контроль, порты USB и даже розетка для кофеварки.

Субкомпактные внедорожники

Для небольших семей идеальным вариантом станут субкомпактные внедорожники. Лидеры в этой категории: Chevrolet Trax, Hyundai KONA, Honda HR-V, Subaru Crosstrek и Jeep Compass. Они компактны, экономны и легко маневрируют в городском потоке.

"Маленькие" внедорожники

Если вам нужно больше пространства, обратите внимание на:

Ford Escape,

Chevrolet Equinox,

Honda CR-V,

GMC Terrain

Subaru Outback.

Эти модели предлагают комфортабельный салон, вместительный багажник и отличные характеристики безопасности.

Внедорожники среднего размера

Для больших семей идеальным выбором станут:

Chevrolet Blazer,

Honda Passport,

Hyundai SANTA FE

Nissan Pathfinder

Mazda CX-9.

Они удивляют пространством, предлагают третий ряд сидений и богатый выбор дополнительных опций.

Минивены для семьи

Honda Odyssey и Toyota Sienna остаются лидерами по емкости и функциональности. Их легко скачивать, они предлагают максимум комфорта для пассажиров и водителя.

Выбирая семейный внедорожник, учитывайте индивидуальные потребности вашей семьи. Обратите внимание на количество мест, объем багажника, наличие систем безопасности и комфорта.

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