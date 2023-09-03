Лучшие семиместные авто для большой семьи: топ-10 для покупки в Украине

Большие семьи часто сталкиваются с проблемой, когда не могут подобрать автомобиль, который подойдет для ежедневного пользования. Транспортное средство должно быть не только удобным, с просторным салоном, но и недорогим в обслуживании.

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Издание "Фокус" составило список 10 лучших семиместных автомобилей в Украине, которые стоят до 10 тысяч долларов. В такие машины легко поместятся более 5 человек и еще останется место для других вещей.

Renault Grand Scenic

Такой французский минивэн можно найти в двух вариантах: семи и пятиместных моделях. Авто экономичное, удобное и имеет хороший внешний вид. Средняя цена машины в Украине составляет $7 200, если год выпуска с 2009 по 2015 год.

Opel Zafira

Это универсальный минивэн, который идеально подойдет для большой семьи. Автомобиль оснащен современной техникой, средствами безопасности и имеет просторный, удобный салон. Покупатель может выбрать модель с бензиновым или дизельным двигателем. Средняя цена составляет $7 200, если год выпуска с 2008 по 2014 год.

Volkswagen Touran

Авто имеет качественную сборку, что гарантирует надежность для семьи и недорогое в обслуживании. Большой багажник поместит все необходимые вещи. Средняя цена $8 800 за модели с 2010 по 2014 год.

Chevrolet Orlando

Это пятидверный компактный семейный минивэн с просторным салоном и привлекательным внешним видом. Авто безопасное и удобное для ежедневного использования. Средняя цена за модель с 2011 по 2014 год составляет $9 000.

Ford S-Max

Минивэн имеет отличное оснащение и просторный интерьер. Покупатель может выбрать модель с бензиновым или дизельным двухлитровым двигателем. Надежный и безопасный автомобиль не оставит вас равнодушными. Средняя цена составляет $7 000 за модели, выпущенные с 2006 по 2012 год.

Toyota Verso

Небольшой, но просторный компактвэн точно понравится водителям. Автомобиль удобен в управлении и оснащен надежными бензиновыми и дизельными двигателями. Вы можете приобрести модель, выпущенную с 2009 по 2012 год, по средней цене $9 200.

Citroen Grand C4 Picasso

Минивэн имеет необычный капсуловидный внешний вид и качественный просторный салон. Такая модель практичная и удобная для ежедневного использования. Средняя стоимость авто, выпущенного с 2007 по 2013 год, составляет $6 800.

Hyundai Santa Fe

Это надежный и практичный корейский кроссовер, который идеально подойдет для большой семьи. Семиместное авто имеет просторный салон, но не очень большой багажник. Средняя цена составляет $9 500 за модели, выпущенные с 2006 по 2009 год.

Ford Galaxy

Компания предлагает модель похожую на S-Max, но в увеличенном масштабе. Авто имеет просторный салон, аккуратный внешний вид и экономичный двигатель. Средняя цена составляет $8500 за авто, выпущенные с 2007 по 2012 год.

Mazda 5

Надежный и вместительный японский минивэн точно понравится всей семье. Сдвижную заднюю дверь удобно открывать, а просторный салон позволит хорошо разместиться и наслаждаться поездкой. Средняя цена за автомобили, выпущенные с 2011 по 2014 год, составляет $9 000.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых дешевых подержанных авто, которые можно купить от 2000 долларов.

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