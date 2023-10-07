Лучшие семейные автомобили, которыми легко управлять: список

Удобство в управлении – не последняя характеристика, которую нужно учитывать, выбирая автомобиль для семьи. Ведь нередко во время движения придется решать немало дополнительных проблем: у кого-то под кресло закатился ботинок, кто-то проголодался, а кому-то немедленно нужно в туалет. Чем меньше при этом усилий идет на мысли о дороге, тем лучше.

Именно поэтому издание Top Speed выбрало десятку автомобилей, которые обеспечат водителю удобные условия для перевозки даже большой семьи. И при этом не заставят его напрягаться на дороге.

Hyundai Elantra N

Модель может похвастаться мощным двигателем и хорошей маневренностью. А еще удобными сиденьями, как в спортивном авто. Также Elantra N отмечают за экономичность, что важно для семейного бюджета, и просторный багажник.

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Volkswagen Jetta GLI

В этом седане, несмотря на относительно компактные габариты, с комфортом разместится четверо взрослых, а значит, двум детским автокреслам здесь будет достаточно просторно. Справится авто и со спортивным стилем езды. А еще порадует продуманной системой безопасности.

Mazda 3 Sedan 2.5 Carbon Turbo

Одно из основных преимуществ модели – доступная цена. При этом она предлагает 8,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, удобный для управления, хотя и не сенсорный. Это полноприводное авто, которое обрадует как высокой контролируемостью, так и хорошими скоростными характеристиками.

Honda Civic SI

Как для компактного автомобиля Civic SI имеет просторный салон, что важно, во время семейных поездок. Также ее отмечают за динамичное поведение на дороге, которое при этом остается вполне предсказуемым. Что хорошо, когда вы перевозите полный салон пассажиров и большое количество груза.

Acura Integra A-Spec

Эту модель эксперты особенно хвалят за высокие стандарты безопасности. С точки зрения комфортности салона Integra A-Spec – компактный, но удобный для всей семьи автомобиль, а по поведению на дороге она – настоящая гоночная машина. К тому же у нее хороший объем багажника.

BMW 330i

Третья серия радует не только типичными для BMW люксовыми фишками, как кожаный салон или люк в крыше. Она также оборудована массой технических инноваций, включая развлекательные, которые могут быть важны во время семейных поездок.

Mercedes C 300

Комфорт можно назвать вторым именем этой модели. Она максимально удобна в управлении и при этом радует сиденьями с эффектом памяти и подогревом, климат-контролем, который позаботится о зоне заднего ряда, и целым рядом функций, которые делают пребывание в салоне настоящим удовольствием.

Audi A4 Sedan

В дополнение к полному приводу, модель может обеспечить прекрасные решения по комфорту во время передвижения и вождения. Это и система помощи водителю, и адаптивный круиз-контроль с функцией прогнозирования (ACC). А спортивная подвеска облегчает управление седаном при любых дорожных условиях.

Kia Stinger

Об этом автомобиле эксперты говорят, что он очень недооценен. Он хорошо себя ведет и в городской пробке, и на скоростной автотрассе. При этом имеет большой багажник, спортивный руль, передние сиденья с подогревом и улучшенные характеристики безопасности. Это практически суперкар для всей семьи.

Toyota Camry TRD

Спортивная комплектация старой-доброй Camry имеет более яркий дизайн и комплектацию, которая обрадует любителей оживленной езды. Она имеет достаточно простора в салоне и оборудована всеми необходимыми системами безопасности. Да, кому-то такой выбор может показаться скучным, только не человеку, которому нужно за рулем доставить целую семью из точки А в точку Б.

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