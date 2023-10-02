Лучшие кроссоверы 2023 года для разных покупателей: топ недорогих машин

Специалисты определись с лучшими кроссоверами 2023 года для разных сегментов. Большие и компактные, вместительные и удобные для тесных городов – каждый найдет машину для себя.

Для каждого сегмента специалисты выделили лучшую модель, которая опередила своих конкурентов. Список составили в What Car. В нем есть и довольно дорогие модели премиальных классов для состоятельных покупателей, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.

Лучшие кроссоверы 2023 года по мнению специалистов:

Kia Sportage; Volkswagen T-Roc; Ford Puma; Hyundai Santa Fe; Smart #1.

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Kia Sportage – самый дешевый кроссовер в списке. Нередко для семейных покупателей цена становится решающим фактором. А вместительный багажник – дополнительное преимущество этой машины.

Преимущества кроссовера Ford Puma – отличная управляемость, качественная сборка и удобный салон.

Электрический Smart #1 является качественным быстрым кроссовером. Он очень безопасный, но салон тесноват.

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