Лучшие кроссоверы 2023 года для разных покупателей: топ недорогих машин
Специалисты определись с лучшими кроссоверами 2023 года для разных сегментов. Большие и компактные, вместительные и удобные для тесных городов – каждый найдет машину для себя.
Для каждого сегмента специалисты выделили лучшую модель, которая опередила своих конкурентов. Список составили в What Car. В нем есть и довольно дорогие модели премиальных классов для состоятельных покупателей, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.
Лучшие кроссоверы 2023 года по мнению специалистов:
- Kia Sportage;
- Volkswagen T-Roc;
- Ford Puma;
- Hyundai Santa Fe;
- Smart #1.
Kia Sportage – самый дешевый кроссовер в списке. Нередко для семейных покупателей цена становится решающим фактором. А вместительный багажник – дополнительное преимущество этой машины.
Преимущества кроссовера Ford Puma – отличная управляемость, качественная сборка и удобный салон.
Электрический Smart #1 является качественным быстрым кроссовером. Он очень безопасный, но салон тесноват.
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