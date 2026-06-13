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Лучшие полноприводные авто в 2026 году: топ 10

Алина Милсент
Авто Oboz
7 минут
582
Land Rover Defender
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Полный привод когда-то ассоциировался прежде всего с бездорожьем, но в 2026 году его используют в очень разных автомобилях. Системы 4x4 и AWD можно встретить не только в настоящих внедорожниках, но и в мощных гибридах, представительских седанах, универсалах и суперкарах. 

Полный привод остается способом проехать там, где обычное авто остановится. В подборку вошли десять автомобилей, которые по-разному демонстрируют преимущества полного привода.

Land Rover Defender

Land Rover Defender.

Нынешний Defender доступен в кузовах 90, 110 и 130, поэтому покупатели могут выбрать более короткую, стандартную или удлиненную версию.

Модель сохранила настоящие внедорожные возможности. У нее есть двухступенчатая раздаточная коробка, блокировка дифференциалов и серьезный запас артикуляции подвески. В то же время Defender стал значительно комфортнее внутри.

Новая пневмоподвеска обеспечивает большой дорожный просвет на бездорожье и одновременно добавляет автомобилю плавности на обычных дорогах. Среди силовых установок есть практичный плагин-гибрид, ориентированный на эффективность, но самой яркой версией остаётся Octa с двигателем V8. Она сочетает большую мощность с продвинутой подвеской и при этом сохраняет способность преодолевать глубокую воду и сложный рельеф.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser имеет репутацию одного из самых выносливых внедорожников в мире. Это не случайно, ведь Toyota выпускает модели этой линейки еще с 1951 года. Land Cruiser всегда ставил на первое место надежность, прочность и способность работать в тяжелых условиях.

Новое поколение вернулось к более классической формуле. Автомобиль сохранил рамную конструкцию, понижающий ряд передач, блокировку дифференциалов и другие внедорожные системы. При этом внешность стала более современной, но с выразительными ретромотивами.

Ineos Grenadier

Ineos Grenadier.

Ineos Grenadier создан для тех, кому современный Land Rover Defender кажется слишком отшлифованным. Это автомобиль не для всех, но он очень последовательно воплощает идею простого, выносливого и чрезвычайно способного внедорожника.

Grenadier имеет рамное шасси, неразрезные мосты и понижающий ряд передач. По духу он напоминает старые Land Rover, Mercedes G-Class и Jeep Wrangler, которые и стали для него источником вдохновения.

Под капотом устанавливают рядные шестицилиндровые бензиновые или дизельные двигатели BMW. Они обеспечивают запас тяги, необходимый для тяжелых условий. Интерьер тоже сделан в характерном стиле: много физических переключателей, минимум модной цифровой сложности и даже авиационные элементы управления над головой.

Этот автомобиль нельзя назвать роскошным, даже в дорогих версиях с кожей. Он большой, не очень удобен для городской жизни и сознательно избегает излишней технологичности. Именно поэтому его либо любят, либо не понимают.

Mercedes G-Class

Mercedes G-Class.

Mercedes G-Class давно превратился из утилитарного внедорожника в статусный символ, но не потерял технической основы настоящего 4x4. Его классический квадратный кузов до сих пор сочетается с серьёзными внедорожными возможностями.

G-Class сохраняет три блокировки дифференциалов и большой дорожный просвет. При этом сейчас это уже роскошный автомобиль с кожей, экранами, атмосферной подсветкой и высоким уровнем комфорта.

Линейка силовых установок тоже изменилась. AMG G63 остаётся очень мощной и чрезмерной версией с V8 с двойным турбонаддувом. Также есть электрический G580 EQ с четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. Такая схема дает мгновенный крутящий момент, высокую точность на бездорожье и даже возможность разворачиваться на месте почти как танк.

Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler 4xe.

Jeep Wrangler остаётся одним из самых узнаваемых внедорожников в мире. Его история тесно связана с бездорожьем, и современная модель сохраняет ключевые черты классических Jeep.

Кузов обновился, но конструкция осталась верна традициям. Wrangler имеет неразрезные мосты, съемные двери и складное лобовое стекло. Именно эти детали поддерживают связь с оригинальными моделями.

Версия 4xe добавляет к формуле плагин-гибридную силовую установку. Электрический момент особенно полезен при медленном движении по бездорожью, когда требуется точность и контроль. Кроме того, такая версия тише и удобнее в повседневной эксплуатации.

Wrangler не стоит сравнивать с Defender или G-Class только по внешнему сходству. Он грубее и менее отполирован, но именно эта прямота остается частью его характера.

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto.

Полный привод все чаще нужен не только для бездорожья, но и для максимальной скорости на дороге или треке. Lamborghini Revuelto – яркий пример такого подхода.

Флагман Lamborghini использует атмосферный V12 в сочетании с тремя электромоторами. Два из них приводят в движение переднюю ось. Благодаря этому автомобиль имеет более 1000 л.с. и может более эффективно реализовывать мощность.

Передние электромоторы помогают вытаскивать машину из поворотов, уменьшать пробуксовку задних колес и лучше передавать силу на асфальт. В таком случае полный привод работает не для болота или камней, а для сцепления, стабильности и скорости.

Ferrari F80

Ferrari F80.

Ferrari F80 также использует полный привод как часть высокопроизводительной гибридной системы. Подход перекликается с гоночными технологиями Ferrari, в частности с прототипом 499P, который выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

F80 имеет три электромотора и 3-литровый V6 с углом развала 120 градусов и двумя электрическими турбокомпрессорами. Два электромотора установлены на передней оси, образуя систему e4WD, а еще один расположен под двигателем.

Суммарная отдача системы составляет 1183 л.с., а пиковый крутящий момент достигает около 800 фунт-футов. Благодаря этому автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час за 2,15 секунды.

Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo когда-то имел репутацию очень сложного автомобиля из-за резкой подачи турбомощности. В 2026 году 911 Turbo S стал намного удобнее и предсказуемее, не потеряв при этом высокой скорости.

Большую роль в этом играет полный привод. Система с акцентом на заднюю ось постоянно перебрасывает крутящий момент туда, где он нужен больше всего. Это обеспечивает сильное сцепление в различных условиях – на мокром асфальте, в прохладную погоду или на запыленной дороге.

Как и другие Porsche 911, Turbo S сочетает очень высокую производительность с пригодностью к ежедневному использованию. Он может быть чрезвычайно быстрым, но при этом не превращается в автомобиль только для особых случаев.

Nissan GT-R

Nissan GT-R.

Nissan GT-R поколения R35 в 2026 году завершает свой долгий жизненный цикл после 19 лет на рынке. Несмотря на возраст, он до сих пор остаётся одним из самых быстрых автомобилей на дороге, и значительная заслуга в этом принадлежит полному приводу.

GT-R очень эффективен при старте с места. Разгон от 0 до 100 км в час занимает всего 2,8 секунды, а система полного привода помогает сохранять стабильность на высокой скорости.

Его 562 л.с. до сих пор демонстрируют, как электроника и механическое сцепление могут работать вместе. Полный привод GT-R уже не так отшлифован, как у более новых соперников, но немногие автомобили оставляют такое же ощущение неутомимой эффективности на извилистых дорогах. Недаром эту модель прозвали Godzilla.

Audi RS6 Avant Performance

Audi RS6 Avant Performance.

Audi RS6 Avant Performance – это универсал, который сочетает практичность семейного автомобиля со скоростью суперкара. Именно поэтому его часто воспринимают как машину, способную закрыть почти все потребности водителя.

Мощность здесь сочетается с фирменным полным приводом quattro. В RS6 современная версия этой системы работает вместе с V8 с двойным турбонаддувом, который выдает более 600 л.с.

Главное не только в самой мощности, но и в способности её реализовать. Полный привод помогает автомобилю эффективно передавать силу на дорогу, сохраняя стабильность и контроль. При этом RS6 Avant Performance может перевозить пять человек и их багаж, оставаясь одним из самых универсальных быстрых авто на рынке.

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