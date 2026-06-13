Лучшие полноприводные авто в 2026 году: топ 10

Полный привод когда-то ассоциировался прежде всего с бездорожьем, но в 2026 году его используют в очень разных автомобилях. Системы 4x4 и AWD можно встретить не только в настоящих внедорожниках, но и в мощных гибридах, представительских седанах, универсалах и суперкарах.

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Полный привод остается способом проехать там, где обычное авто остановится. В подборку вошли десять автомобилей, которые по-разному демонстрируют преимущества полного привода.

Land Rover Defender

Нынешний Defender доступен в кузовах 90, 110 и 130, поэтому покупатели могут выбрать более короткую, стандартную или удлиненную версию.

Модель сохранила настоящие внедорожные возможности. У нее есть двухступенчатая раздаточная коробка, блокировка дифференциалов и серьезный запас артикуляции подвески. В то же время Defender стал значительно комфортнее внутри.

Новая пневмоподвеска обеспечивает большой дорожный просвет на бездорожье и одновременно добавляет автомобилю плавности на обычных дорогах. Среди силовых установок есть практичный плагин-гибрид, ориентированный на эффективность, но самой яркой версией остаётся Octa с двигателем V8. Она сочетает большую мощность с продвинутой подвеской и при этом сохраняет способность преодолевать глубокую воду и сложный рельеф.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser имеет репутацию одного из самых выносливых внедорожников в мире. Это не случайно, ведь Toyota выпускает модели этой линейки еще с 1951 года. Land Cruiser всегда ставил на первое место надежность, прочность и способность работать в тяжелых условиях.

Новое поколение вернулось к более классической формуле. Автомобиль сохранил рамную конструкцию, понижающий ряд передач, блокировку дифференциалов и другие внедорожные системы. При этом внешность стала более современной, но с выразительными ретромотивами.

Ineos Grenadier

Ineos Grenadier создан для тех, кому современный Land Rover Defender кажется слишком отшлифованным. Это автомобиль не для всех, но он очень последовательно воплощает идею простого, выносливого и чрезвычайно способного внедорожника.

Grenadier имеет рамное шасси, неразрезные мосты и понижающий ряд передач. По духу он напоминает старые Land Rover, Mercedes G-Class и Jeep Wrangler, которые и стали для него источником вдохновения.

Под капотом устанавливают рядные шестицилиндровые бензиновые или дизельные двигатели BMW. Они обеспечивают запас тяги, необходимый для тяжелых условий. Интерьер тоже сделан в характерном стиле: много физических переключателей, минимум модной цифровой сложности и даже авиационные элементы управления над головой.

Этот автомобиль нельзя назвать роскошным, даже в дорогих версиях с кожей. Он большой, не очень удобен для городской жизни и сознательно избегает излишней технологичности. Именно поэтому его либо любят, либо не понимают.

Mercedes G-Class

Mercedes G-Class давно превратился из утилитарного внедорожника в статусный символ, но не потерял технической основы настоящего 4x4. Его классический квадратный кузов до сих пор сочетается с серьёзными внедорожными возможностями.

G-Class сохраняет три блокировки дифференциалов и большой дорожный просвет. При этом сейчас это уже роскошный автомобиль с кожей, экранами, атмосферной подсветкой и высоким уровнем комфорта.

Линейка силовых установок тоже изменилась. AMG G63 остаётся очень мощной и чрезмерной версией с V8 с двойным турбонаддувом. Также есть электрический G580 EQ с четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. Такая схема дает мгновенный крутящий момент, высокую точность на бездорожье и даже возможность разворачиваться на месте почти как танк.

Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler остаётся одним из самых узнаваемых внедорожников в мире. Его история тесно связана с бездорожьем, и современная модель сохраняет ключевые черты классических Jeep.

Кузов обновился, но конструкция осталась верна традициям. Wrangler имеет неразрезные мосты, съемные двери и складное лобовое стекло. Именно эти детали поддерживают связь с оригинальными моделями.

Версия 4xe добавляет к формуле плагин-гибридную силовую установку. Электрический момент особенно полезен при медленном движении по бездорожью, когда требуется точность и контроль. Кроме того, такая версия тише и удобнее в повседневной эксплуатации.

Wrangler не стоит сравнивать с Defender или G-Class только по внешнему сходству. Он грубее и менее отполирован, но именно эта прямота остается частью его характера.

Lamborghini Revuelto

Полный привод все чаще нужен не только для бездорожья, но и для максимальной скорости на дороге или треке. Lamborghini Revuelto – яркий пример такого подхода.

Флагман Lamborghini использует атмосферный V12 в сочетании с тремя электромоторами. Два из них приводят в движение переднюю ось. Благодаря этому автомобиль имеет более 1000 л.с. и может более эффективно реализовывать мощность.

Передние электромоторы помогают вытаскивать машину из поворотов, уменьшать пробуксовку задних колес и лучше передавать силу на асфальт. В таком случае полный привод работает не для болота или камней, а для сцепления, стабильности и скорости.

Ferrari F80

Ferrari F80 также использует полный привод как часть высокопроизводительной гибридной системы. Подход перекликается с гоночными технологиями Ferrari, в частности с прототипом 499P, который выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

F80 имеет три электромотора и 3-литровый V6 с углом развала 120 градусов и двумя электрическими турбокомпрессорами. Два электромотора установлены на передней оси, образуя систему e4WD, а еще один расположен под двигателем.

Суммарная отдача системы составляет 1183 л.с., а пиковый крутящий момент достигает около 800 фунт-футов. Благодаря этому автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час за 2,15 секунды.

Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo когда-то имел репутацию очень сложного автомобиля из-за резкой подачи турбомощности. В 2026 году 911 Turbo S стал намного удобнее и предсказуемее, не потеряв при этом высокой скорости.

Большую роль в этом играет полный привод. Система с акцентом на заднюю ось постоянно перебрасывает крутящий момент туда, где он нужен больше всего. Это обеспечивает сильное сцепление в различных условиях – на мокром асфальте, в прохладную погоду или на запыленной дороге.

Как и другие Porsche 911, Turbo S сочетает очень высокую производительность с пригодностью к ежедневному использованию. Он может быть чрезвычайно быстрым, но при этом не превращается в автомобиль только для особых случаев.

Nissan GT-R

Nissan GT-R поколения R35 в 2026 году завершает свой долгий жизненный цикл после 19 лет на рынке. Несмотря на возраст, он до сих пор остаётся одним из самых быстрых автомобилей на дороге, и значительная заслуга в этом принадлежит полному приводу.

GT-R очень эффективен при старте с места. Разгон от 0 до 100 км в час занимает всего 2,8 секунды, а система полного привода помогает сохранять стабильность на высокой скорости.

Его 562 л.с. до сих пор демонстрируют, как электроника и механическое сцепление могут работать вместе. Полный привод GT-R уже не так отшлифован, как у более новых соперников, но немногие автомобили оставляют такое же ощущение неутомимой эффективности на извилистых дорогах. Недаром эту модель прозвали Godzilla.

Audi RS6 Avant Performance

Audi RS6 Avant Performance – это универсал, который сочетает практичность семейного автомобиля со скоростью суперкара. Именно поэтому его часто воспринимают как машину, способную закрыть почти все потребности водителя.

Мощность здесь сочетается с фирменным полным приводом quattro. В RS6 современная версия этой системы работает вместе с V8 с двойным турбонаддувом, который выдает более 600 л.с.

Главное не только в самой мощности, но и в способности её реализовать. Полный привод помогает автомобилю эффективно передавать силу на дорогу, сохраняя стабильность и контроль. При этом RS6 Avant Performance может перевозить пять человек и их багаж, оставаясь одним из самых универсальных быстрых авто на рынке.

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