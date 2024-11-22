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Эксперты удивили лучшими автомобилями года: есть недорогие модели

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Hyundai Santa Fe

Специалисты назвали лучшие автомобили 2025 года в рамках определения финалистов конкурса NACTOY. При этом американские эксперты удивили своими фаворитами на фоне европейских коллег. Вдобавок в списке много недорогих моделей.

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В списке North American Car of the Year 2025, который состоит из девяти финалистов, в основном представлены доступные автомобили. А вот "модных" электромобилей почти нет – только два претендента. Детали сообщает Carscoops.

Это обстоятельство полностью контрастирует с европейским конкурсом Car of the Year 2025. Там определили семь финалистов, и все они электрифицированы – гибриды или 100-процентные EV. Американские члены жюри не слишком впечатлились розеткой на этот раз, и даже не включили в шорт-лист долгожданный маслкар Dodge Charger Daytona. Разумеется, Tesla Cybertruck тоже не в фаворе.

Chevrolet Equinox EV

Лучшие автомобили года – финалисты North American Car of the Year 2025:

  • Honda Civic Hybrid;
  • Kia K4;
  • Toyota Camry;
  • Ford Ranger;
  • Toyota Tacoma;
  • Ram 1500;
  • Chevrolet Equinox EV;
  • Volkswagen ID. Buzz;
  • Hyundai Santa Fe.

Это финалисты конкурса, которых определили как лучшие автомобили года. Осталось выбрать среди них победителей в трех категориях, которых назовут 10 января 2025 года на Автошоу в Детройте.

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