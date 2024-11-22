Эксперты удивили лучшими автомобилями года: есть недорогие модели

Специалисты назвали лучшие автомобили 2025 года в рамках определения финалистов конкурса NACTOY. При этом американские эксперты удивили своими фаворитами на фоне европейских коллег. Вдобавок в списке много недорогих моделей.

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В списке North American Car of the Year 2025, который состоит из девяти финалистов, в основном представлены доступные автомобили. А вот "модных" электромобилей почти нет – только два претендента. Детали сообщает Carscoops.

Это обстоятельство полностью контрастирует с европейским конкурсом Car of the Year 2025. Там определили семь финалистов, и все они электрифицированы – гибриды или 100-процентные EV. Американские члены жюри не слишком впечатлились розеткой на этот раз, и даже не включили в шорт-лист долгожданный маслкар Dodge Charger Daytona. Разумеется, Tesla Cybertruck тоже не в фаворе.

Лучшие автомобили года – финалисты North American Car of the Year 2025:

Honda Civic Hybrid;

Kia K4;

Toyota Camry;

Ford Ranger;

Toyota Tacoma;

Ram 1500;

Chevrolet Equinox EV;

Volkswagen ID. Buzz;

Hyundai Santa Fe.

Это финалисты конкурса, которых определили как лучшие автомобили года. Осталось выбрать среди них победителей в трех категориях, которых назовут 10 января 2025 года на Автошоу в Детройте.

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