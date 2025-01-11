Лучшие недорогие машины 2025 года: кого выбрали эксперты. Фото
Эксперты европейского конкурса European Car of the Year 2025 назвали лучшие автомобили года в рамках определения победителя состязания. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие машины.
Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также есть несколько электромобилей.
Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2025 назвали доступный электрокар Renault 5 – вместе с более мощным вариантом Alpine A290. На втором месте – электрокроссовер Kia EV3, на третьем – бюджетник Citroen C3.
Лучшие автомобили 2025 года – финалисты Car of the Year:
- Alfa Romeo Junior;
- Citroen C3/Citroen e-C3;
- Cupra Terramar;
- Dacia Duster;
- Hyundai Inster;
- Kia EV3;
- Renault 5 /Alpine A290.
Заметно, что жюри в этот раз особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.
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