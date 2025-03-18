УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Лучшие недорогие кроссоверы: топ-10 надежных б/у моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Hyundai Kona

Купить недорогой кроссовер можно на рынке б/у автомобилей. Это хороший совет для тех, кто старается сэкономить деньги. А свежий рейтинг 2025 года показывает, что среди машин с пробегом есть очень надежные модели.

Видео дня

На вторичном рынке много практичных машин по приятным ценам. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Volkswagen T-Cross

Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:

  1. Mini Countryman.
  2. Audi Q2;
  3. Hyundai Kona Hybrid;
  4. Dacia Duster;
  5. Hyundai Kona;
  6. Volkswagen T-Roc;
  7. Volkswagen T-Cross;
  8. Suzuki Vitara;
  9. Honda HR-V;
  10. Toyota C-HR.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, среди новых автомобилей можно найти недорогие яркие модели, которые подарят приятные эмоции.