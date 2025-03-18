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Лучшие недорогие кроссоверы: топ-10 надежных б/у моделей
Купить недорогой кроссовер можно на рынке б/у автомобилей. Это хороший совет для тех, кто старается сэкономить деньги. А свежий рейтинг 2025 года показывает, что среди машин с пробегом есть очень надежные модели.
На вторичном рынке много практичных машин по приятным ценам. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:
- Mini Countryman.
- Audi Q2;
- Hyundai Kona Hybrid;
- Dacia Duster;
- Hyundai Kona;
- Volkswagen T-Roc;
- Volkswagen T-Cross;
- Suzuki Vitara;
- Honda HR-V;
- Toyota C-HR.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, среди новых автомобилей можно найти недорогие яркие модели, которые подарят приятные эмоции.