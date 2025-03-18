Лучшие недорогие кроссоверы: топ-10 надежных б/у моделей

Купить недорогой кроссовер можно на рынке б/у автомобилей. Это хороший совет для тех, кто старается сэкономить деньги. А свежий рейтинг 2025 года показывает, что среди машин с пробегом есть очень надежные модели.

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На вторичном рынке много практичных машин по приятным ценам. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:

Mini Countryman. Audi Q2; Hyundai Kona Hybrid; Dacia Duster; Hyundai Kona; Volkswagen T-Roc; Volkswagen T-Cross; Suzuki Vitara; Honda HR-V; Toyota C-HR.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, среди новых автомобилей можно найти недорогие яркие модели, которые подарят приятные эмоции.