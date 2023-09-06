Лучшие недорогие кроссоверы, которые дешево обслуживать: топ моделей
Экономия на автомобиле проявляется не только при покупке, но и в ходе обслуживания. Эти недорогие кроссоверы предлагают желанное комбо: они не так много стоят, и их дешево обслуживать.
Список лучших моделей с точки зрения стоимости обслуживания подобрали эксперты HotCars. Эти машины не потребуют больших расходов при стандартной эксплуатации. Они довольно надежны, а конструкция достаточно простая.
Самые дешевые для обслуживания кроссоверы и внедорожники:
- Honda CR-V 2022;
- Mazda CX-5 2023;
- Acura MDX 2022;
- Lexus RX 2022;
- Lexus NX 2022;
- Lexus UX 2022;
- Ford Bronco 2022;
- Nissan Armada 2022;
- Subaru Ascent 2022;
- Subaru Outback 2022;
- Subaru Forester 2022;
- Hyundai Venue 2021.
В списке представлены модели, на которые за год эксплуатации требуется потратить не более 600 долларов на обслуживание. Владелец даже не почувствует такую сумму.
Например, самая дешевая модель в списке – Hyundai Venue. За год потребуется вложить в компактный кроссовер около 400 долларов. А самый дорогой автомобиль – большой внедорожник Nissan Armada. Модель считается престижной, но благодаря простой конструкции ежегодное обслуживание стоит не более 500 долларов.
OBOZREVATEL уже сообщал о большом и доступном кроссовере из Китая, который поступил в продажу в Украине.