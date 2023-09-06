Лучшие недорогие кроссоверы, которые дешево обслуживать: топ моделей

Экономия на автомобиле проявляется не только при покупке, но и в ходе обслуживания. Эти недорогие кроссоверы предлагают желанное комбо: они не так много стоят, и их дешево обслуживать.

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Список лучших моделей с точки зрения стоимости обслуживания подобрали эксперты HotCars. Эти машины не потребуют больших расходов при стандартной эксплуатации. Они довольно надежны, а конструкция достаточно простая.

Самые дешевые для обслуживания кроссоверы и внедорожники:

Honda CR-V 2022;

Mazda CX-5 2023;

Acura MDX 2022;

Lexus RX 2022;

Lexus NX 2022;

Lexus UX 2022;

Ford Bronco 2022;

Nissan Armada 2022;

Subaru Ascent 2022;

Subaru Outback 2022;

Subaru Forester 2022;

Hyundai Venue 2021.

В списке представлены модели, на которые за год эксплуатации требуется потратить не более 600 долларов на обслуживание. Владелец даже не почувствует такую сумму.

Например, самая дешевая модель в списке – Hyundai Venue. За год потребуется вложить в компактный кроссовер около 400 долларов. А самый дорогой автомобиль – большой внедорожник Nissan Armada. Модель считается престижной, но благодаря простой конструкции ежегодное обслуживание стоит не более 500 долларов.

OBOZREVATEL уже сообщал о большом и доступном кроссовере из Китая, который поступил в продажу в Украине.