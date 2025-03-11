Расход топлива нового Duster 2025 года проверили в реальных условиях

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения оказался дешевым автомобилем, который понравился покупателям практичностью и экономичностью. Скромный расход топлива автомобиля проверили в реальных условиях в рамках теста.

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О результатах исследования сообщает Motor1. Модель, кроме прочих преимуществ, удивила низким расходом топлива. По результатам теста гибрид Dacia Duster 2025 в среднем расходовал всего 4,83 л/100 км.

Это довольно близко к 4 л/100 км, о которых ранее рассказывали специалисты. Автомобиль действительно оказался экономичным и победил ближайшего соперника в состязании. Китайский кроссовер MG ZS Hybrid показал результат 5,33 л/100 км.

Оснащение Dacia Duster 3 поколения получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый бюджетник Dacia, который впервые показали на фото.