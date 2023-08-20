Лучшие маленькие внедорожники 2023 года: топ-5

Маленькие внедорожники пользуются неизменной популярностью на авторынке. Они предлагают оптимальное соотношение категории цена-качество и низкие эксплуатационные расходы.

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Специалисты What Car подобрали рейтинг самых лучших маленьких внедорожников 2023 года. В топ-5 вошли как известные, так и весьма неожиданные модели.

Skoda Karoq

Если вы хотите получить максимум отдачи от небольшого внедорожника, обратите внимание на модель Skoda Karoq. Даже модели начального уровня оснащены 17-дюймовыми легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем и автоматическими фарами. Skoda Karoq обладает бензиновым двигателем среднего класса под маркой 1,5 TSI 150 мощностью 148 л.с. Эксперты говорят, что Skoda Karoq более комфортная модель, чем Seat Ateca, но столь же мощная как Peugeot 2008.

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque – практичная и надежная модель для любителей премиум-класса. На авторынке предлагают традиционный бензиновый, дизельный или гибридный двигатель Evoque. Автомобиль хорошо оборудован и имеет медленную амортизацию. Среди минусов: ограниченное пространство для загрузки, низкая экономия топлива и высокий уровень выбросов.

Smart #1

Smart #1 – первый полностью электрический SUV в рейтинге. Автомобиль имеет батарею емкостью 62 кВт/ч, которой достаточно для официального пробега до 439 км. Стандартная модель имеет мощность 268 л.с., гарантируя, что у вас не возникнет проблем с разгоном до скорости на автомагистрали. Либо вы можете выбрать "горячую" версию Brabus с мощностью до 422 л.с. (это сократит время разгона до 100 км/ч до 3,9 с). Среди плюсов: качественный интерьер, высокий рейтинг надежности и отличная производительность.

Форд Пума

Ford Puma часто называют лучшим маленьким внедорожником для вождения. Автомобиль имеет низкие выбросы углекислого газа и позволяет существенно сэкономить расходы на топливо благодаря новым технологиям.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc имеет самый дешевый двигатель в рейтинге с маркировкой 1.0 TSI 110. T-Roc предлагает изящный дизайн, качественную комплектацию и высокий уровень надежности. А большой практичный багажник пригодится для дальних поездок или семейных путешествий.

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