Лучшие китайские автомобили: топ-10 моделей

Скорость, с которой совершенствуются китайские автомобили, беспрецедентна. Еще 25 лет назад китайский рынок выпускал модели вроде Lubao CA6410 – фактически смесь деталей от подержанных британских авто с двигателем Toyota. Но сейчас Китай уверенно выходит в фавориты авто индустрии.

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Благодаря десятилетиям стремительного экономического развития, массовому производству, копированию передовых технологий и сосредоточению на электромобилях, китайские бренды создают конкурентоспособные, качественные и современные автомобили. Эксперты рассказали о десяти лучших китайских автомобилях, которые удивят даже самого взыскательного водителя.

Xpeng G6

Xpeng G6 – один из самых убедительных электрических кроссоверов, созданный в качестве альтернативы Tesla Model Y. Автомобиль предлагает высококачественный салон, удобные сиденья с большим количеством регулировок, современную мультимедиа-систему с процессором Qualcomm и просторный багажник.

G6 имеет два варианта мощности: 254 и 281 л.с., оба – плавные и тихие в езде. При этом большинство водителей не заметят разницы в мощности в повседневном использовании. Большой плюс модели – это ценовое преимущество над Tesla, хотя некоторым может не понравиться минималистичный дизайн и чрезмерная зависимость от сенсорного экрана.

MG 4 EV

MG 4 EV – электромобиль, изменивший восприятие бренда MG. Принадлежа китайской компании SAIC, MG превратился из производителя скучных авто в инновационный бренд. MG 4 – это доступный, практичный и увлекательный в вождении хэтчбек.

Автомобиль отличается хорошим уровнем внутреннего пространства, приятной динамикой и задним приводом, что доставляет удовольствие от вождения. Также существует версия MG 4 XPower с полным приводом и 429 л.с. Недостатки: некоторая недоработанность систем помощи водителю и интерьер из самых некачественных материалов.

MG HS

MG HS стал одной из самых продаваемых моделей в Великобритании. Его гибридная версия (PHEV) обеспечивает до 120 км хода на электричестве, благодаря аккумулятору почти на 25 кВтч. HS – это просторный, удобный SUV с мягкой ездой на низких скоростях и достаточной мощностью для ежедневного использования.

Однако бензиновые модификации оказываются "безжизненными", а системы помощи водителю не всегда работают идеально. Цена же делает эту модель очень привлекательной, особенно для семейного или служебного использования.

BYD Dolphin

BYD Dolphin – настоящий сюрприз в сегменте компактных автомобилей. Модель предлагает достаточно просторный интерьер, приличный запас хода (до 420 км в топовой комплектации) и привлекательную цену.

Авто имеет несколько версий, в том числе 94, 174 и 201 л.с. Dolphin создан для города – мягкая подвеска делает поездки комфортными. Среди недостатков – неидеальная мультимедиа система и передние колеса, которые могут терять сцепление под нагрузкой.

MG Cyberster

MG Cyberster – спортивное электрическое купе. Его стиль – современный, динамичный, похожий на суперкар. Стандартная версия имеет задний привод и 335 л.с., тогда как версия GT – полный привод и 503 л.с.

Cyberster действительно поражает снаружи, но управляемость не дотягивает до уровня лучших спортивных автомобилей. Эксперты рекомендуют базовую заднеприводную модель, которая легче и приятнее в управлении.

BYD Atto 3

Atto 3 известен оригинальным интерьером, включая "гитарные струны" на двери и поворотный экран. Вне этих трюков это хорошо спроектированный электрический кроссовер с запасом хода более 300 км и комфортной мягкой подвеской.

Недостатки – слабая интеграция телефона, климат-контроль и некоторая неуверенность на дороге. Однако для своей цены Atto 3 предлагает многое.

MG ZS

MG ZS – еще один компактный кроссовер, предлагающий много за свои деньги. Гибрид ZS работает по сложной, но эффективной схеме: бензиновый двигатель с циклом Аткинсона, трехступенчатая автоматическая коробка и электромотор. Результат – тихая, мягкая и ловкая езда в городе без надобности в частой зарядке.

BYD Seal

BYD Seal – элегантный электрический седан с задним или полным приводом. В топовой версии мощность достигает 523 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды. Даже базовая модель из 308 л.с. показывает отличную динамику.

Seal приятен в вождении, особенно на скоростях. Его подвеска мягкая, а сиденья обеспечивают хорошую поддержку. Но в городе езда может быть жестковата. Интерфейс системы управления также нуждается в улучшении.

Leapmotor T03

Leapmotor T03 – самый дешевый в этом списке электромобиль. Этот городской хэтчбек имеет мотор на 94 л.с., достаточный для автострад. Он оснащен 8-дюймовым дисплеем, DAB-радио и спутниковой навигацией. Впрочем, не хватает Apple CarPlay, Android Auto и физических кнопок.

Автомобиль идеально подходит для города. Несмотря на низкую цену, T03 не выглядит дешево, а интерьер довольно функциональный.

Jaecoo 7

Jaecoo 7 – бренд Chery, созданный в качестве альтернативы Range Rover Evoque. Предлагается как в бензиновой, так и в гибридной версии. Последняя имеет батарею на 18,3 кВтч и электрический запас хода, достаточный для ежедневных нужд.

Салон просторный, вождение – плавное, хотя бензиновому двигателю не хватает изящества, а подвеска несколько мягкая. Но учитывая цену, это серьезный конкурент для корейских и европейских аналогов.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.

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