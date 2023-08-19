Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

На дорогах часто можно встретить гибридные седаны, это давно уже не новинка. Но одним из автомобилей, с которого начался процесс гибридизации, можно считать Toyota Prius.

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Многие гибридные автомобили являются внедорожниками, потому что они сейчас в моде, но это не значит, что нет широкого ассортимента гибридных седанов. Издание TopSpeed собрало рейтинг роскошных автомобилей.

Toyota Corolla Hybrid

Этот автомобиль имеет современный дизайн и мощный двигатель. Каждый вариант седана, начиная с базовой версии, имеет 8 подушек безопасности, равномерно расположенных по салону в соответствии с требованиями для каждого пассажира. За многие годы, которые Toyota разрабатывает и усовершенствует свои гибриды, именно эта модель стала образцом в плане смены режимов.

Присутствие под капотом гибрида электромотора позволяет ему быть более динамичным по сравнению с другими классическими моделями. Гибридная установка не заставляет рвать двигатель, чтобы набрать больше скорости, наоборот, она позволяет разумно распределять возможности работающего на бензине двигателя.

Hyundai Elantra Hybrid

Нынешняя Hyundai Elantra была выпущена в 2020 году для модельного года 2021. Седан имеет много преимуществ: экономия горючего, комфортная управляемость, плавность хода, удобный салон и множество стандартных технологий и функций помощи водителю. Его двигатель обеспечивает достаточную мощность для большинства дорожных ситуаций. Этот Hyundai имеет один из самых низких показателей расхода топлива в классе гибридных автомобилей.

Hyundai Sonata Hybrid

Как и Elantra Hybrid, Sonata Hybrid – это более спортивный гибридный седан с большим количеством стандартных функций и современным дизайном. По сравнению с Elantra, Sonata имеет больше внутреннего пространства, большой багажник и управлять автомобилем намного комфортнее. Не менее важным фактором является экономия топлива, которая на самом деле немного лучше, чем у Elantra.

Toyota Camry Hybrid

Начиная с 1991 года – после 16 лет раскачивания компактного узкого кузова – Camry начала конкурировать в сегменте среднего размера, но только в 2017 году она приобрела более спортивный вид. Toyota Camry, доступная сегодня, практически не изменилась по сравнению с моделью, выпущенной в 2017 году.

Такое авто обеспечит вам немного лучшую экономию топлива. Если вам нравится производительность, Camry Hybrid также на высоте с общей мощностью системы 208 лошадиных сил, 118 из которых производит электродвигатель.

Honda Accord Hybrid

Все гибридные версии Accord оснащены 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с электродвигателем. Сам двигатель имеет 146 лошадиных сил, тогда как электродвигатели выдают чуть больше – 181 лошадиную силу. Общая мощность системы составляет 204 лошадиные силы.

Toyota Crown Hybrid

Будучи новинкой в модельном ряду Toyota, начальная цена на Crown составляет почти $40 000, но она может достигнуть $50 000, если вы выберете топовую модель. Crown XLE и Limited оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 184 лошадиные силы.

Если вам более важна производительность и вы не прочь пожертвовать экономией ради дополнительной мощности, Platinum подарит вам 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 264 лошадиные силы. Общая мощность системы для этой модели составляет 340 лошадиных сил.

Lexus ES Hybrid

Lexus ES Hybrid – один из самых роскошных гибридных седанов. Независимо от того, какую гибридную комплектацию вы выберете, вы получите 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с мощным электродвигателем. Общая мощность системы составляет 215 лошадиных сил.

Volvo S90 Recharge

Volvo S90 – самый дорогой седан среднего размера в этом списке. Благодаря типичному шведскому стилю и роскоши, S90 безусловно выглядит, несмотря на то, что это та же модель, которая поступила в продажу в 2017 модельном году с некоторыми незначительными изменениями.

Это единственный автомобиль в этом списке, который называют "представительским седаном", что означает, возможно, самый роскошный из всех. Вам придется заплатить по меньшей мере $60 000, чтобы приобрести новый S90. Автомобиль работает от 2,0-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и электродвигателем, установленным сзади. Эта установка дает общую мощность 455 лошадиных сил.

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