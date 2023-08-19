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Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Юлия Песчанская
Авто Oboz
4 минуты
138
Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

На дорогах часто можно встретить гибридные седаны, это давно уже не новинка. Но одним из автомобилей, с которого начался процесс гибридизации, можно считать Toyota Prius.

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Многие гибридные автомобили являются внедорожниками, потому что они сейчас в моде, но это не значит, что нет широкого ассортимента гибридных седанов. Издание TopSpeed собрало рейтинг роскошных автомобилей.

Toyota Corolla Hybrid

Этот автомобиль имеет современный дизайн и мощный двигатель. Каждый вариант седана, начиная с базовой версии, имеет 8 подушек безопасности, равномерно расположенных по салону в соответствии с требованиями для каждого пассажира. За многие годы, которые Toyota разрабатывает и усовершенствует свои гибриды, именно эта модель стала образцом в плане смены режимов.

Присутствие под капотом гибрида электромотора позволяет ему быть более динамичным по сравнению с другими классическими моделями. Гибридная установка не заставляет рвать двигатель, чтобы набрать больше скорости, наоборот, она позволяет разумно распределять возможности работающего на бензине двигателя.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Hyundai Elantra Hybrid

Нынешняя Hyundai Elantra была выпущена в 2020 году для модельного года 2021. Седан имеет много преимуществ: экономия горючего, комфортная управляемость, плавность хода, удобный салон и множество стандартных технологий и функций помощи водителю. Его двигатель обеспечивает достаточную мощность для большинства дорожных ситуаций. Этот Hyundai имеет один из самых низких показателей расхода топлива в классе гибридных автомобилей.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Hyundai Sonata Hybrid

Как и Elantra Hybrid, Sonata Hybrid – это более спортивный гибридный седан с большим количеством стандартных функций и современным дизайном. По сравнению с Elantra, Sonata имеет больше внутреннего пространства, большой багажник и управлять автомобилем намного комфортнее. Не менее важным фактором является экономия топлива, которая на самом деле немного лучше, чем у Elantra.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Toyota Camry Hybrid

Начиная с 1991 года – после 16 лет раскачивания компактного узкого кузова – Camry начала конкурировать в сегменте среднего размера, но только в 2017 году она приобрела более спортивный вид. Toyota Camry, доступная сегодня, практически не изменилась по сравнению с моделью, выпущенной в 2017 году.

Такое авто обеспечит вам немного лучшую экономию топлива. Если вам нравится производительность, Camry Hybrid также на высоте с общей мощностью системы 208 лошадиных сил, 118 из которых производит электродвигатель.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Honda Accord Hybrid

Все гибридные версии Accord оснащены 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с электродвигателем. Сам двигатель имеет 146 лошадиных сил, тогда как электродвигатели выдают чуть больше – 181 лошадиную силу. Общая мощность системы составляет 204 лошадиные силы.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Toyota Crown Hybrid

Будучи новинкой в модельном ряду Toyota, начальная цена на Crown составляет почти $40 000, но она может достигнуть $50 000, если вы выберете топовую модель. Crown XLE и Limited оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 184 лошадиные силы.

Если вам более важна производительность и вы не прочь пожертвовать экономией ради дополнительной мощности, Platinum подарит вам 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 264 лошадиные силы. Общая мощность системы для этой модели составляет 340 лошадиных сил.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Lexus ES Hybrid

Lexus ES Hybrid – один из самых роскошных гибридных седанов. Независимо от того, какую гибридную комплектацию вы выберете, вы получите 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с мощным электродвигателем. Общая мощность системы составляет 215 лошадиных сил.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Volvo S90 Recharge

Volvo S90 – самый дорогой седан среднего размера в этом списке. Благодаря типичному шведскому стилю и роскоши, S90 безусловно выглядит, несмотря на то, что это та же модель, которая поступила в продажу в 2017 модельном году с некоторыми незначительными изменениями.

Это единственный автомобиль в этом списке, который называют "представительским седаном", что означает, возможно, самый роскошный из всех. Вам придется заплатить по меньшей мере $60 000, чтобы приобрести новый S90. Автомобиль работает от 2,0-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и электродвигателем, установленным сзади. Эта установка дает общую мощность 455 лошадиных сил.

Лучшие гибридные седаны: рейтинг автомобилей с фото

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых надежных автомобилей 2023 года.

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