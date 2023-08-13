Новые самые надежные автомобили: рейтинг 2023 года

Надежность – основной аспект, на который обращают внимание водители при выборе авто. Автоэксперты составили обновленный рейтинг самых лучших транспортных средств с идеальным соотношением цены и качества.

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Собрав данные о 300 000 авто за период с 2000 по 2023 год, команда инженеров, журналистов, исследователей и ученых Consumer Reports опубликовала ежегодное исследование надежности автомобилей. Детали рассказало издание Finance Yahoo.

Чтобы составить рейтинг, Consumer Reports использовали данные не менее двух модельных лет, чтобы вычислить предполагаемую оценку надежности по шкале от 1 до 100. Учитывали как основные проблемы в эксплуатации (например, ремонт системы полного привода и проблемы с внегарантийной трансмиссией) так и незначительные неудобства.

Как отмечает USA Today, гибридные автомобили, среднеразмерные и крупные модели седанов с 2000 по 2022 годы (а также несколько моделей первой половины 2023 года) возглавили рейтинг.

Лучший показатель у Toyota Corolla Hybrid 2023 года. Модель вышла в лидеры с оценкой надежности 93.

Серебряная медаль у Lexus GX в 2023 году. Показатель надежности – 91.

Бронзовых призеров сразу два: Mini Cooper 2023 года и Toyota Prius 2022 года с оценкой надежности 89.

Далее следует Mazda MX-5 Miata 2022 года: оценка надежности – 85.

Lincoln Corsair 2023 набрал 82 балла.

Еще одна Toyota Corolla в 2023 году имеет показатель надежности 81.

Японский Subaru Crosstrek 2023 BMW 3 серии 2023 года также показали высокий рейтинг надежности – 80.

И замыкает десятку лидеров Toyota Prius Prime 2022 года с оценкой надежности 77.

Какие марки автомобилей самые надежные

Toyota возглавляет список самых надежных брендов, имея все модели – кроме двух – с показателями надежности выше или значительно выше среднего. Lexus – единственный автомобильный бренд, все модели которого в этом году оценили надежность выше среднего. Toyota имеет больше моделей, и это влияет на общую оценку бренда.

Приводим список самых надежных автомобильных брендов или компаний (CR не включал Alfa Romeo, Chrysler, Dodger, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian из-за отсутствия данных или из-за того, что производители не имели достаточно моделей для тестирования):

Тойота. Lexus. BMW. Мазда. Хонда. Audi. Subaru. Acura. Kia. Линкольн. Buick. Genesis. Hyundai. Volvo. Ниссан. Рам. Кадиллак. Форд. Tesla. Шевроле. GMC. Volkswagen. Jeep. Мерседес-бенз.

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