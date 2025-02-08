Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

До лета, которое считается сезоном путешествий, осталось не так уж много времени. И уже пора задуматься о новом автомобиле, если вы планируете путешествовать за рулем.

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Издание TopSpeed рассказало о десятке моделей, хорошо зарекомендовавших себя в длительных поездках. Они сочетают комфорт, надежность, большое пространство в багажнике и экономный расход топлива. При этом стоят перечисленные машины достаточно недорого.

Chevrolet Malibu 2.5

Chevrolet Malibu 2.5 2016 года выпуска – недооцененная жемчужина благодаря плавному ходу и просторному салону. Этот среднеразмерный седан с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил обеспечивает изысканное чувство на шоссе с минимальным шумом дороги в салоне. Хорошо настроенная подвеска эффективно поглощает неровности, обеспечивая комфортную езду даже на неидеальных дорогах. Расход горючего в городе для модели составляет 8,7 литра на 100 км, а на шоссе – 6,36 литра. Автомобиль также оснащен технологией старт-стоп от Chevrolet, что повышает экономию топлива за счет снижения холостого хода двигателя во время остановок. Внутри Malibu может похвастаться комфортными сиденьями, удобной информационно развлекательной системой с Apple CarPlay и Android Auto, а также достаточным пространством для ног как передних, так и задних пассажиров.

Ford Fusion SE

Под капотом модели разместился 1,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost, выдающий 181 лошадиную силу, обеспечивая баланс между мощностью и топливной экономичностью. Тихий салон и плавный ход Fusion превращают дальние поездки в удовольствие. В городе он тратит 10,23 литра горючего на 100 км, а на шоссе – 6,92 литра. Пакет Ford Co-Pilot360 входит в стандартную комплектацию и включает адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения, что делает вождение по шоссе менее утомительным. Внутри автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SYNC 3 с восьмидюймовым сенсорным экраном и обеспечивает легкую навигацию и управление мультимедиа.

Honda Civic LX

Фаворитом среди любителей автопутешествий эта модель делает исключительная экономия топлива, комфортная езда и высокая надежность. Civic оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил. Его хорошо изолированный салон снижает шум дорожного движения, повышая комфорт во время продолжительных поездок. Топливная экономичность – одна из сильнейших сторон Civic, в городе он потребляет 7,84 литра топлива на 100 км, а на трассе – 5,88 литра. Плавная трансмиссия CVT дополнительно оптимизирует экономию топлива, обеспечивая меньше остановок на заправку. Внутри Civic LX предлагает просторный и хорошо продуманный салон с множеством места для ног задних пассажиров.

Lexus IS200t

Для тех, кто ищет эксклюзивные впечатления на дороге, Lexus IS 200t сочетает роскошь с комфортом в дальних поездках. Модель оснащена 2,0-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем мощностью 241 л. с., обеспечивающим изысканную и плавную работу на шоссе. В городских поездках авто тратит 10,69 литра топлива на 100 км, а на шоссе – всего 7,13 л. Внутри IS200t предлагается высококачественные материалы и передовые технические функции, такие как дополнительная аудиосистема Mark Levinson.

Toyota Camry SE

Toyota Camry SE 2017 года – практичный и надежный спутник в пути. Оснащенный 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, он обеспечивает плавную и сдержанную езду. Хорошо настроенная подвеска Camry обеспечивает отличную стойкость на шоссе, делая длительные поездки более комфортными. В городе модель тратит 9,8 литра горючего на 100 км, а на шоссе 7,13 литра. Салон Camry SE оснащен комфортными тканевыми сиденьями с поддержкой спины, удобной информационно развлекательной системой и предлагает большое внутреннее пространство.

Acura TLX 2.4

Для автопутешественников, которым нужна спортивность, Acura TLX 2.4 станет отличным выбором. Оснащенная 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 206 лошадиных сил, она предлагает сбалансированное сочетание производительности и эффективности. Хорошо настроенная подвеска и точный руль делают длительные поездки по шоссе приятными и необременительными. На 100 км пути в городе модель использует 10,23 литра горючего, а на шоссе – 7,13 литра. Внутри TLX имеются кожаные сиденья, информационно-развлекательная система с двумя экранами и премиальная звуковая система.

Audi A4 2.0T FWD

Роскошный седан станет лучшим спутником в длительных путешествиях благодаря 2,0-литровому турбированному двигателю мощностью 252 лошадиные силы. Он обеспечивает изысканную езду с отличной стойкостью на шоссе и минимальным шумом в салоне. На городских дорогах модель потребляет 9,41 литра на 100 км, а за городом – 7,13 литра. A4 предлагает высокую эффективность спортивного роскошного седана благодаря 7-ступенчатой коробке передач с плавно переключаемым двойным сцеплением. Высококачественный салон A4, удобные сиденья и передовые технические функции, такие как Virtual Cockpit делают его фантастическим выбором для путешественников.

Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury

Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury 2016 выпуска обеспечивает первоклассные впечатления от поездки за рулем благодаря 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 268 лошадиных сил. Он обеспечивает плавную езду с чувствительным управлением. В городе расход топлива модели составляет 10,69 литра на 100 км, а на шоссе – 7,59 литра. Система Magnetic Ride Control от Cadillac повышает комфорт, делая длительные поездки легкими. Внутри CTS оборудован мягкими кожаными сиденьями, премиальной аудиосистемой Bose и интуитивно понятной информационно развлекательной системой.

Mazda 6 2.5 Signature

Стильный, приятный в управлении седан с 2,5-литровым двигателем радует мощностью 187 лошадиных сил. Его плавное управление и хорошо изолированный салон делают его удобным выбором для дальних поездок. В городе от него следует ожидать потребления 9 литров топлива на 100 км, а на трассе – 6,72 литра. Внутри оснащение Signature предлагает сиденья из кожи Nappa, премиальную аудиосистему Bose и восьмидюймовую сенсорную информационно-развлекательную систему. Это действительно хорошо сбалансированный выбор для путешественников.

Hyundai Sonata 1.6 Turbo

Модель сочетает в себе эффективность, комфорт и роскошь. Ее 1,6-литровый турбированный двигатель обеспечивает 178 лошадиных сил и плавную езду по шоссе. С расходом 8,4 литра топлива на 100 км в городе и 6,36 на шоссе Sonata является одним из самых экономичных вариантов в этом списке. Салон модели очень просторный и содержит передовую информационно-развлекательную систему с целым ворохом современных функций помощи водителю.

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