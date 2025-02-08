УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Юлия Потерянко
Авто Oboz
6 минут
117
Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

До лета, которое считается сезоном путешествий, осталось не так уж много времени. И уже пора задуматься о новом автомобиле, если вы планируете путешествовать за рулем.

Видео дня

Издание TopSpeed рассказало о десятке моделей, хорошо зарекомендовавших себя в длительных поездках. Они сочетают комфорт, надежность, большое пространство в багажнике и экономный расход топлива. При этом стоят перечисленные машины достаточно недорого.

Chevrolet Malibu 2.5

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Chevrolet Malibu 2.5 2016 года выпуска – недооцененная жемчужина благодаря плавному ходу и просторному салону. Этот среднеразмерный седан с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил обеспечивает изысканное чувство на шоссе с минимальным шумом дороги в салоне. Хорошо настроенная подвеска эффективно поглощает неровности, обеспечивая комфортную езду даже на неидеальных дорогах. Расход горючего в городе для модели составляет 8,7 литра на 100 км, а на шоссе – 6,36 литра. Автомобиль также оснащен технологией старт-стоп от Chevrolet, что повышает экономию топлива за счет снижения холостого хода двигателя во время остановок. Внутри Malibu может похвастаться комфортными сиденьями, удобной информационно развлекательной системой с Apple CarPlay и Android Auto, а также достаточным пространством для ног как передних, так и задних пассажиров.

Ford Fusion SE

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Под капотом модели разместился 1,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost, выдающий 181 лошадиную силу, обеспечивая баланс между мощностью и топливной экономичностью. Тихий салон и плавный ход Fusion превращают дальние поездки в удовольствие. В городе он тратит 10,23 литра горючего на 100 км, а на шоссе – 6,92 литра. Пакет Ford Co-Pilot360 входит в стандартную комплектацию и включает адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения, что делает вождение по шоссе менее утомительным. Внутри автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SYNC 3 с восьмидюймовым сенсорным экраном и обеспечивает легкую навигацию и управление мультимедиа.

Honda Civic LX

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Фаворитом среди любителей автопутешествий эта модель делает исключительная экономия топлива, комфортная езда и высокая надежность. Civic оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил. Его хорошо изолированный салон снижает шум дорожного движения, повышая комфорт во время продолжительных поездок. Топливная экономичность – одна из сильнейших сторон Civic, в городе он потребляет 7,84 литра топлива на 100 км, а на трассе – 5,88 литра. Плавная трансмиссия CVT дополнительно оптимизирует экономию топлива, обеспечивая меньше остановок на заправку. Внутри Civic LX предлагает просторный и хорошо продуманный салон с множеством места для ног задних пассажиров.

Lexus IS200t

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Для тех, кто ищет эксклюзивные впечатления на дороге, Lexus IS 200t сочетает роскошь с комфортом в дальних поездках. Модель оснащена 2,0-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем мощностью 241 л. с., обеспечивающим изысканную и плавную работу на шоссе. В городских поездках авто тратит 10,69 литра топлива на 100 км, а на шоссе – всего 7,13 л. Внутри IS200t предлагается высококачественные материалы и передовые технические функции, такие как дополнительная аудиосистема Mark Levinson.

Toyota Camry SE

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Toyota Camry SE 2017 года – практичный и надежный спутник в пути. Оснащенный 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, он обеспечивает плавную и сдержанную езду. Хорошо настроенная подвеска Camry обеспечивает отличную стойкость на шоссе, делая длительные поездки более комфортными. В городе модель тратит 9,8 литра горючего на 100 км, а на шоссе 7,13 литра. Салон Camry SE оснащен комфортными тканевыми сиденьями с поддержкой спины, удобной информационно развлекательной системой и предлагает большое внутреннее пространство.

Acura TLX 2.4

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Для автопутешественников, которым нужна спортивность, Acura TLX 2.4 станет отличным выбором. Оснащенная 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 206 лошадиных сил, она предлагает сбалансированное сочетание производительности и эффективности. Хорошо настроенная подвеска и точный руль делают длительные поездки по шоссе приятными и необременительными. На 100 км пути в городе модель использует 10,23 литра горючего, а на шоссе – 7,13 литра. Внутри TLX имеются кожаные сиденья, информационно-развлекательная система с двумя экранами и премиальная звуковая система.

Audi A4 2.0T FWD

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Роскошный седан станет лучшим спутником в длительных путешествиях благодаря 2,0-литровому турбированному двигателю мощностью 252 лошадиные силы. Он обеспечивает изысканную езду с отличной стойкостью на шоссе и минимальным шумом в салоне. На городских дорогах модель потребляет 9,41 литра на 100 км, а за городом – 7,13 литра. A4 предлагает высокую эффективность спортивного роскошного седана благодаря 7-ступенчатой коробке передач с плавно переключаемым двойным сцеплением. Высококачественный салон A4, удобные сиденья и передовые технические функции, такие как Virtual Cockpit делают его фантастическим выбором для путешественников.

Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury 2016 выпуска обеспечивает первоклассные впечатления от поездки за рулем благодаря 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 268 лошадиных сил. Он обеспечивает плавную езду с чувствительным управлением. В городе расход топлива модели составляет 10,69 литра на 100 км, а на шоссе – 7,59 литра. Система Magnetic Ride Control от Cadillac повышает комфорт, делая длительные поездки легкими. Внутри CTS оборудован мягкими кожаными сиденьями, премиальной аудиосистемой Bose и интуитивно понятной информационно развлекательной системой.

Mazda 6 2.5 Signature

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Стильный, приятный в управлении седан с 2,5-литровым двигателем радует мощностью 187 лошадиных сил. Его плавное управление и хорошо изолированный салон делают его удобным выбором для дальних поездок. В городе от него следует ожидать потребления 9 литров топлива на 100 км, а на трассе – 6,72 литра. Внутри оснащение Signature предлагает сиденья из кожи Nappa, премиальную аудиосистему Bose и восьмидюймовую сенсорную информационно-развлекательную систему. Это действительно хорошо сбалансированный выбор для путешественников.

Hyundai Sonata 1.6 Turbo

Лучшие для странствий: 10 доступных авто для путешественников

Модель сочетает в себе эффективность, комфорт и роскошь. Ее 1,6-литровый турбированный двигатель обеспечивает 178 лошадиных сил и плавную езду по шоссе. С расходом 8,4 литра топлива на 100 км в городе и 6,36 на шоссе Sonata является одним из самых экономичных вариантов в этом списке. Салон модели очень просторный и содержит передовую информационно-развлекательную систему с целым ворохом современных функций помощи водителю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие подержанные авто лучше покупать в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.