Лучшие б/у внедорожники: 10 удачных моделей

Покупатели внедорожников и кроссоверов возлагают на свои авто много надежд – от них ожидают комфорта, практичности, послушания на дороге и, во многих случаях, дополнительной безопасности и повышенной проходимости. Примечательно, что это все в полной мере можно получить не только от нового, но и от подержанного автомобиля.

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На какие модели стоит обратить внимание, если вы ищете машину на вторичном рынке, рассказало издание What Car. Оно собрало десятку моделей, которые продаются подержанными в отличном состоянии и не теряют своих преимуществ.

Audi Q7

Это один из самых популярных роскошных внедорожников, и хорошая новость состоит в том, что покупать его подержанным даже выгоднее. Недавнее обновление принесло модели несколько положительных изменений, включая переход на мягкий гибрид, что помогает снизить расход топлива. Все версии модели удобны в управлении, комфортны и просторны, а также имеют стильный интерьер.

BMW X3

После великолепного второго поколения BMW X3 2012-2018 годов его преемнику было чему поучиться. К счастью, автомобиль третьего поколения постарались наполнить большим количеством технологий, улучшенными материалами и высвободить больше внутреннего пространства. Кроме того, он хорош в вождении, особенно с полным приводом xDrive, который дает ему реальные возможности на снегу и грязных поверхностях. В целом, его аккуратное управление и очень практичный, высококачественный салон делают X3 одним из лучших крупных внедорожников на рынке.

Volvo XC90

Если вам нужен большой семиместный автомобиль, Volvo XC90 – это вариант, который можно рассмотреть и головой, и сердцем. Он не только может удобно вместить семь человек, но за сиденьями третьего ряда достаточно места для приличного количества багажа. Полноприводный XC90 также хорош в управлении, он хорошо укомплектован и стилен как внутри, так и снаружи.

Skoda Karoq

Skoda Karoq – это фантастический семейный внедорожник компактного размера, позволяющий легко управлять им в городе. Он также может похвастаться практичным и универсальным салоном, что позволяет ему перевозить все необходимое. Кроме того, увеличенный дорожный просвет Karoq и большая площадь окон помогают водителю получить отличный круговой обзор. Однако вам понадобится один из более крупных 2,0-литровых дизельных или 2,0-литровых бензиновых двигателей, если вы хотите приобрести полный привод.

BMW X1

Модель, выпущенная в период с 2015 по 2022 год – это отличный семейный внедорожник, который отлично подходит для вождения в полноприводной версии xDrive. Такой X1 поставляется с большим внутренним пространством, качественным салоном и отличной информационно развлекательной системой iDrive. Он также хорошо оборудован и имеет официально подтвержденный статус одного из самых надежных семейных внедорожников. Также модель предлагает хорошее соотношение цены и качества.

Audi Q5

Второе поколение Audi Q5 – очень популярный автомобиль и один из лучших внедорожников, которые вы можете купить новым или подержанным. Он элегантный, изысканный и невероятно стильный как внутри, так и снаружи. Эта модель прекрасно ведет себя на дороге, прекрасно оборудованная, просторная и практичная. Благодаря полному приводу quattro Q5 справляется с любыми дорожными условиями и отличается при этом устойчивостью и плавностью хода. Однако может достаточно дорого стоить на вторичном рынке. И это единственный минус.

Toyota Land Cruiser

Большой, мощный, просторный и прочный, Toyota Land Cruiser поставляется с тремя или пятью дверями и пятью или семью сиденьями. Toyota также имеет отличную репутацию надежности – модель Land Cruiser пользуется постоянной популярностью в регионах со сложными дорожными условиями. Если вам нужен настоящий внедорожник, мало кто справится с этим лучше. Хотя к дизайну модели есть определенные претензии.

Seat Ateca

Seat Ateca – отличный семейный внедорожник и одна из лучших в управлении моделей в этом классе. Он просторный и практичный, и хотя не изготовлен из самых роскошных материалов, его салон достаточно хорошо сложен и очень стилен. Модели с полным приводом в основном встречаются в паре с 2,0-литровым дизельным двигателем, одновременно обеспечивающим экономию топлива и удобную езду.

Dacia Duster

Это удивительно удачная модель для езды по бездорожью. Версии с полным приводом действительно хорошо показывают себя, когда приходится съехать с асфальтового покрытия. Автомобили с полным приводом также имеют более сложную заднюю подвеску. Она более гибкая, что означает, что езда тоже будет комфортной. Внутри Duster много места, а еще у него вместительный багажник. Для легкого бездорожья и с ограниченным бюджетом лучшего выбора не найти.

Suzuki Jimny

Есть хорошие и плохие новости о миниатюрном внедорожнике Suzuki Jimny. Хорошая новость в том, что версия второго поколения, выпущенная в 2019 году, стала мгновенно классикой. Оправдывая свое прозвище AllGrip, он обладает безудержными внедорожными способностями. Плохая новость в том, что автомобиль больше не продается новым, а спрос на модели настолько высок, что цены достаточно держатся на достаточно высоком уровне.

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