Лучшие б/у кроссоверы за небольшие деньги: топ-10 машин

Как правило, б/у кроссоверы дешевле новых без пробега. Это не значит, что цена – их единственное достоинство. Появился список, который поможет выбрать подходящую модель по набору параметров.

Видео дня

Лучшие кроссоверы с пробегом определили эксперты What Car. Они подобрали разные модели на вторичке с ценой не более 18 500 долларов. Каждое предложение является отличным вложением средств.

Лучшие б/у кроссоверы:

Seat Arona; Audi Q2; Volkswagen T-Roc; Skoda Kamiq; Volkswagen T-Cross; Suzuki Vitara; Mini Countryman; Suzuki Ignis; Nissan Juke; Renault Captur.

Первые пять позиций заняли модели на родственных платформах – Seat, Audi, Skoda, Volkswagen. Неудивительно, что эти машины расположились в списке так близко. Эксперты отметили общие плюсы: комфортный ход, просторный интерьер и вместительный багажник.

Но и минусы у этих машин похожие. К ним относят небогатое оснащение и простоватую (а местами и некачественную) отделку интерьера с дешевыми материалами.

Последнее место занял Renault Captur. Он хорошо оснащен и вполне практичен. Однако не так приятно управляется и недостаточно мощный.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном кроссовере, который разработали в Китае.