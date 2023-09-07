Лучшие б/у кроссоверы за небольшие деньги: топ-10 машин
Как правило, б/у кроссоверы дешевле новых без пробега. Это не значит, что цена – их единственное достоинство. Появился список, который поможет выбрать подходящую модель по набору параметров.
Лучшие кроссоверы с пробегом определили эксперты What Car. Они подобрали разные модели на вторичке с ценой не более 18 500 долларов. Каждое предложение является отличным вложением средств.
Лучшие б/у кроссоверы:
- Seat Arona;
- Audi Q2;
- Volkswagen T-Roc;
- Skoda Kamiq;
- Volkswagen T-Cross;
- Suzuki Vitara;
- Mini Countryman;
- Suzuki Ignis;
- Nissan Juke;
- Renault Captur.
Первые пять позиций заняли модели на родственных платформах – Seat, Audi, Skoda, Volkswagen. Неудивительно, что эти машины расположились в списке так близко. Эксперты отметили общие плюсы: комфортный ход, просторный интерьер и вместительный багажник.
Но и минусы у этих машин похожие. К ним относят небогатое оснащение и простоватую (а местами и некачественную) отделку интерьера с дешевыми материалами.
Последнее место занял Renault Captur. Он хорошо оснащен и вполне практичен. Однако не так приятно управляется и недостаточно мощный.
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