Лучшие б/у авто для города: топ-3 модели до 5000 долларов

Городские машины очень популярны благодаря компактным размерам и удобству использования в ограниченных пространствах. Но еще одно преимущество – это самые дешевые б/у авто на вторичном рынке. Мы нашли лучшие из них.

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OBOZREVATEL проверил, что можно купить на рынке до 5000 долларов. Это топ компактных автомобилей с пробегом, которые отлично впишутся в городскую среду и не разочаруют нового владельца.

Лучшие б/у авто до 5000 долларов для города:

Smart fortwo;

Kia Rio;

Toyota Yaris.

Smart fortwo

Выбор для самых стильных горожан. Когда-то fortwo считался дорогой моделью, но спустя 20 лет автомобили первого поколения наводнили вторичный рынок и сильно подешевели. До сих пор машина выглядит эффектно, а на тесной парковке ей просто нет равных.

Kia Rio

Эта машина подойдет практичным покупателям. Вместительный салон в компактном кузове – главная фишка Kia Rio. А надежная простая конструкция и низкая цена на вторичке – дополнительные плюсы.

Toyota Yaris

Рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хорошие экземпляры заканчиваются, но запас прочности у модели большой.

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