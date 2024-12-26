Лучшие автомобили 2025 года: какие недорогие модели обошли всех

Почти все новые автомобили, которые отправятся в продажу в 2025 году, уже рассекречены официально в подробностях. Среди них много недорогих машин, которые оказались лучшими и обошли всех своих соперников.

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OBOZ.UA выбрал наиболее интересные автомобили в самых популярных сегментах, которые сегодня интересуют покупателей. Главный критерий – доступность. Именно таким машинам мы уделили внимание.

Лучший кроссовер

Dacia Duster – неудивительный победитель. Но, откровенно говоря, с его ценой 19 000 евро и репутацией модели трудно ожидать достойную конкуренцию от других производителей. А теперь у Duster 3 поколения появился по-настоящему крутой дизайн.

Лучший пикап

Кажется, пикапы становятся все популярнее за пределами США. Новый Kia Tasman – самый молодой представитель сегмента, долгожданная модель. Kia наверняка добьется успеха и в этом сегменте. Дизайн вызвал некоторые споры, но мы считаем, что яркая внешность идет машине на пользу.

Лучший премиальный автомобиль

Разумеется, говорить будем про доступный премиум. Acura пытается расширить предложение на фоне активизации соперников. Новая Acura ADX – самый компактный кроссовер бренда, который должен стать очень популярным. Ожидается цена чуть более 30 000 долларов.

Лучший электрокар

Дешевые электромобили нам обещают уже давно. Но мы не учитываем китайские автомобили, которые рассыпаются на ходу, воняют пластиком и вообще не рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Новый Hyundai Inster с ценой 20 000 евро – то, что нужно. Если EV всерьез претендуют на наше внимание, они должны быть недорогими.

Лучший внедорожник

С новым поколением Passport компания Honda наконец-то вернулась в сегмент внедорожников. Пускай это не рамный SUV, но сегодня машине подобного формата достаточно усиленной полноприводной трансмиссии и брутального дизайна. С этим у Passport все в порядке.

Ожидание года

Новую Toyota RAV4 мы ожидали увидеть в 2024 году. Но производитель придержал премьеру до 2025-го. Отлично, будет чем заняться в следующем году. Машина останется доступной и получит современный дизайн. Очень ждем.

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