Лучшие авто за свои деньги в 2024 году: отработают каждую копейку

Автомобиль всегда являлся не только средством передвижения, но и символом статуса, надежности и комфорта. В 2024 году рынок автомобилей продолжает удивлять разнообразием моделей, способных удовлетворить любые потребности.

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Независимо от того, какой тип автомобиля вы ищете, есть определенные модели, выделяющиеся соотношением цены и качества. Road and Track рассказал о нескольких из них, которые поражают своим качеством и стоят меньше, чем их ближайшие конкуренты.

Hyundai Elantra N

Цена на американском рынке: 34 850 долларов.

Этот автомобиль такой же быстрый и доставляет столько же удовольствия от вождения, сколько и те, что стоят значительно дороже. Если обратить внимание на его большую гарантию, то ценность модели становится очевидной.

Ford Maverick

Цена на американском рынке: 25 515 долларов.

Если вам не нужно много буксировать, это идеальный пикап для работы, развлечений и т.д. Ценность этой модели не уменьшается даже, несмотря на то, что гибридная трансмиссия теперь оплачивается отдельно.

Chevrolet Corvette

Цена на американском рынке: 69 995 долларов.

Невозможно отрицать преимущества Corvette, когда дело доходит до спортивных автомобилей. Последняя версия обеспечивает еще меньшее время ускорения и лучше управляемость, чем раньше.

Mazda MX-5 Miata

Цена на американском рынке: 30 170 долларов.

Miata является фаворитом среди экспертов, ведь предлагает наилучшее соотношение цены и качества вождения среди других спортивных автомобилей. Экспертно настроенная управляемость, изящная механическая коробка передач, мощный двигатель поражают любого.

Toyota GR86

Цена на американском рынке: 30 395 долларов.

На этом автомобиле ездить так же приятно, как и на Mazda MX-5 Miata. Кроме того, он предлагает больше функций, например задние сиденья, более современную информационно-развлекательную систему и т.д.

Genesis G80

Цена на американском рынке: 55 650 долларов.

G80 сейчас является одним из самых приятных седанов в любом ценовом диапазоне. Он такой же комфортный и приятный внутри, как и его конкуренты, которые стоят гораздо дороже. Кроме того, его внешний вид лучше, чем у большинства других роскошных седанов в своем сегменте.

Honda Civic Type R

Цена на американском рынке: 45 890 долларов.

Конечно, 45 тысяч это много для Civic, но за эти деньги автомобиль полностью оправдает ваши ожидания. Им не только весело управлять, но и основные элементы управления напоминают мощные автомобили, которые стоят в несколько раз дороже.

Kia Telluride

Цена на американском рынке: 37 585 долларов.

Если вы ищете трехрядный внедорожник, то трудно найти что-то лучше Kia Telluride. Автомобиль имеет хороший внешний вид, просторный салон с высококачественными материалами, множество функций.

Toyota GR Corolla

Цена на американском рынке: 37 595 долларов.

За менее чем 40 000 долларов вы получаете хот-хэтч, вдохновенный ралли, с полным приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот компактный спортивный автомобиль имеет особый шарм и безусловно стоит своих денег.

Chevrolet Trax

Цена на американском рынке: 21 495 долларов.

Это не самый интересный автомобиль в этом списке, но Trax, безусловно, является хорошим транспортным средством. Будучи субкомпактным внедорожником с трехцилиндровым двигателем и передним приводом, он обеспечивает приятные впечатления от вождения и низкую базовую цену.

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