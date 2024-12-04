Лучше не покупать: эксперты назвали семиместное авто, которое разочаровывает водителей

Просторный и практичный автомобиль – мечта почти каждого водителя, имеющего семью. И немецкий автобренд Mercedes-Benz выпустил минивэн Mercedes EQV, который должен предложить своему владельцу целых семь мест в салоне и массу премиальных функций.

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Однако эксперты и автожурналисты, протестировавшие эту машину, оставили о ней не очень восторженные отзывы. Так издание WhatCar подвергло критике немало характеристик этого авто. Но чем оно не понравилось его журналистам?

Производительность и повод

Единственный вариант силовой установки для Mercedes EQV – это электродвигатель мощностью 201 л. с. (под маркой EQV 300). Он двигает передние колеса и обеспечивает разгон 100 км/ч за 12,1 секунд, что для электромобиля медленно. Однако на открытой дороге это не дает желаемую мощность. При этом модели со стандартной подвеской кажутся немного нервными и неустойчивыми, подпрыгивая на неровных дорогах, как дизельный V-класс. При этом даже переключение автомобиля в спортивный режим вождения не сильно влияет ни на отзыв акселератора, ни на чувствительность руля. Кроме того, EQV сильно наклоняется на поворотах.

Среди других недостатков – шум ветра и дороги, сильно проникающие в салон. Также очень жесткой оказалась педаль тормоза, хотя EQV и способен на рекуперативное торможение. Вы можете использовать подрулевые переключатели, чтобы увеличить или уменьшить эффект рекуперации, но в отличие от некоторых электромобилей он никогда не становится достаточно сильным, чтобы полностью остановить EQV, то есть вы не можете управлять им с помощью одной педали.

EQV имеет большую батарею на 90 кВтч, но поскольку это большой и тяжелый автомобиль, официальный запас хода на электротяге до 340 км находится ближе к нижней границе рынка электромобилей. К тому же вы вряд ли сможете добиться этой цифры в реальных условиях. При этом более дешевые семиместные электромобили могут проехать гораздо больше. Так, заявленный запас хода Kia EV9 составляет до 560 км.

Интерьер

Водительское сиденье в Mercedes EQV установлено довольно высоко и обеспечивает отличный обзор дороги впереди. Большие боковые окна и зеркала заднего вида позволяют легко видеть, что двигается рядом с вами. А вот задний вид не такой четкий, потому что третий ряд сидений усложняет обзор.

К счастью все модели оснащены парковочными датчиками (спереди и сзади), а также камерой заднего вида (и камерой на 360 градусов в топовых комплектациях). По желанию вы можете получить камеру заднего вида, которая может отображать изображение с находящейся позади вас камеры одним щелчком переключателя.

Водительский подлокотник комфортен, а сиденье кажется удобным, хотя оно не обеспечивает особой боковой поддержки при поворотах. Зато доступно большое количество различных регулировок сиденья и рулевого колеса.

Радует также красивая приборная панель. Она украшена большим количеством кожи и хрома. Но большинство роскоши Mercedes распространяется все же на заднюю часть EQV, где окружающее освещение до 64 цветов добавляет ощущения премиум-класса. Огорчает только не очень качественный пластик в салоне.

Также приятное впечатление оставляет информационно-развлекательная система. Каждая модель оснащена 12,3-дюймовым сенсорным экраном вместе с цифровым водительским дисплеем того же размера. Они работают на последней версии MBUX от Mercedes. Это одна из лучших установок, предлагающая множество функций и разные способы управления ими – голос, касание, управление на рулевом колесе или специальный контроллер в виде коврика на центральной консоли. По удобству использования система все еще отстает от систем-конкурентов с поворотными контроллерами (которые есть у некоторых BMW), но с ней гораздо проще работать, чем с настройками только через сенсорный экран.

Внутреннее пространство

Большая дверь Mercedes EQV облегчает посадку на передние сиденья. Доступ к задним сиденьям стал еще проще благодаря электрическим раздвижным дверям, которые в стандартной комплектации управляются кнопками.

В то время как Mercedes V-Class доступен в двух длинах, EQV доступен только в одной – но это все равно длинный автомобиль. Аккумулятор находится под полом, поэтому инженерам не пришлось идти на компромиссы по внутреннему пространству по сравнению с обычной моделью. Салон очень просторный, а пол ровный, поэтому пассажирам легко перемещаться внутри.

Также изготовитель предлагает множество вариантов сидений на выбор. В стандартной комплектации автомобиль оснащен шестью отдельными сиденьями, расположенными в три ряда. В качестве опции вы можете заменить сиденья во втором и третьем рядах на скамейки, что позволит EQV перевозить до восьми пассажиров. Второй и третий ряды сидений установлены на направляющих, двигающихся вперед и назад, что позволяет вам расположить их так, чтобы максимально увеличить пространство для ног для любого из двух рядов или увеличить пространство для багажника.

Багажник модели, даже при наличии восьми сидений, остается огромным. Но задние сиденья не складываются, чтобы увеличить его размер. Единственный вариант – полностью убрать третий ряд.

Экономность и надежность

Mercedes EQV – огромный автомобиль, и его покупка нуждается в немалых деньгах. Он стоит дороже, чем большинство роскошных семиместных внедорожников-конкурентов, а также электрический семиместный автомобиль Kia EV9. Однако для корпоративных автопарков, служб трансфера или операторов VIP-путешествий эта модель вполне подойдет.

Модели в спортивной комплектации поставляются хорошо оснащенными, с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, адаптивным круиз-контролем и 12,3-дюймовыми экранами для цифровых приборов и информационно-развлекательной системы.

По современным стандартам электромобили EQV могут заряжаться на средней скорости. Они оснащены бортовым зарядным устройством мощностью 11 кВт, что позволит им подзаряжаться от 10 до 100% от домашней настенной станции мощностью 11 кВт за 10 часов.

Максимальная скорость зарядки EQV составляет 110 кВт, поэтому от быстрого зарядного устройства, которое находится на автозаправочной станции, можно получить заряд на 20–80% за 40 минут.

Что касается надежности и безопасности, то показатели EQV скорее разочаровывают. В обзоре надежности What Car 2023 года бренд Mercedes занял довольно низкое место в таблице, оказавшись на 24-м месте из 32 автопроизводителей – ниже Ford, Kia и VW.

V-Class, на котором основан EQV, набрал все пять звезд в тестах безопасности Euro NCAP в 2014 году, но этот рейтинг уже не актуален, и сегодняшние тесты намного жестче. Тем не менее модель оснащена системой контроля усталости водителя и автоматическим экстренным торможением (AEB), а также предварительным натяжением ремня безопасности, предупреждением о слепых зонах и помощью в удержании полосы движения.

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