Долгожданную недорогую модель Mazda показали с подробностями в сети. Фото

Новая модель Mazda 6e 2025 года – долгожданный электрический автомобиль, который пришел на смену недорогому седану Mazda 6. Машина уже полностью рассекречена официально перед выходом на рынок, ее подробно показали в сети.

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На канале Autogefühl внимательно познакомились с новой Mazda 6e. Фактически, это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6, которая уже поступила в продажу в КНР.

Это по-настоящему дешевый автомобиль, ведь цена Mazda EZ-6 в Китае начинается с 20 000 долларов. А для европейского рынка модель ощутимо подорожала. Точного прайса пока не называют, но базовый вариант ожидается по цене до 45 000 евро.

Электрокар Mazda 6e предложат покупателям с батарейными блоками емкостью 69 и 80 кВтч на выбор. В первом случае зарядиться от 10 до 80% можно за 22 минуты, во втором – за 45 минут. Ориентировочный запас хода базового варианта – 400 км. Основной соперник – Tesla Model 3.

Ранее стало известно, что производитель подал заявку на название модели Mazda 6e. Но детали держали в секрете. Ожидалось, что это как раз новое поколение "шестой" модели. Однако информация СМИ про разработку автомобиля на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем не подтвердилась.

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