Лидеры экономичности: эксперты назвали 10 недорогих гибридов

Эксперты определились с десяткой экономичных автомобилей 2025 года и назвали самые дешевые новые гибриды. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели всегда готовы сэкономить на топливе.

Гибриды известны как лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С недорогими гибридными машинами определились специалисты Motor1.

Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Но эти модели лидируют в сегменте благодаря самым низким ценам.

Самые дешевые гибриды 2025 года:

Toyota Corolla Hybrid: $25,770; Hyundai Elantra Hybrid: $26,695; Kia Niro: $28,435; Toyota Prius: $29,745; Ford Maverick: $29,840; Toyota Camry: $30,195; Hyundai Sonata Hybrid: $30,295; Toyota Corolla Cross Hybrid: $30,445; Honda Civic Sedan Hybrid: $30,490; Kia Sportage Hybrid: $31,735.

