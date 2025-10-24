УкраїнськаУКР
Лидеры экономичности: эксперты назвали 10 недорогих гибридов

Kia Niro

Эксперты определились с десяткой экономичных автомобилей 2025 года и назвали самые дешевые новые гибриды. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели всегда готовы сэкономить на топливе.

Гибриды известны как лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С недорогими гибридными машинами определились специалисты Motor1.

Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Но эти модели лидируют в сегменте благодаря самым низким ценам.

Honda Civic

Самые дешевые гибриды 2025 года:

  1. Toyota Corolla Hybrid: $25,770;
  2. Hyundai Elantra Hybrid: $26,695;
  3. Kia Niro: $28,435;
  4. Toyota Prius: $29,745;
  5. Ford Maverick: $29,840;
  6. Toyota Camry: $30,195;
  7. Hyundai Sonata Hybrid: $30,295;
  8. Toyota Corolla Cross Hybrid: $30,445;
  9. Honda Civic Sedan Hybrid: $30,490;
  10. Kia Sportage Hybrid: $31,735.

