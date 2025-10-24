Видео дня
Лидеры экономичности: эксперты назвали 10 недорогих гибридов
Эксперты определились с десяткой экономичных автомобилей 2025 года и назвали самые дешевые новые гибриды. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели всегда готовы сэкономить на топливе.
Гибриды известны как лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С недорогими гибридными машинами определились специалисты Motor1.
Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Но эти модели лидируют в сегменте благодаря самым низким ценам.
Самые дешевые гибриды 2025 года:
- Toyota Corolla Hybrid: $25,770;
- Hyundai Elantra Hybrid: $26,695;
- Kia Niro: $28,435;
- Toyota Prius: $29,745;
- Ford Maverick: $29,840;
- Toyota Camry: $30,195;
- Hyundai Sonata Hybrid: $30,295;
- Toyota Corolla Cross Hybrid: $30,445;
- Honda Civic Sedan Hybrid: $30,490;
- Kia Sportage Hybrid: $31,735.
OBOZ.UA ранее рассказывал про надежные и недорогие автомобили с пробегом.