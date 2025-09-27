Land Rover готовит соперника самому дешевому Гелендвагену. Фото

Land Rover превратит имя Defender в отдельную линейку моделей. Там появится компактный внедорожник для соперничества с самым дешевым Мерседес Гелендваген. Автомобиль показали на новых фото.

Подробности об автомобиле сообщает Carscoops. Ожидается, что новинка получит название Land Rover Defender Sport и появится к 2027 году. А премьера автомобиля может состояться в первой половине 2026 года.

Официально новый Land Rover Defender Sport 2027 пока держат в секрете. Поэтому на испытания вышел прототип с полностью закрытым кузовом. Однако фирменный дизайн уже очевиден, как и отсылки к полноразмерному Defender.

Модель Defender Sport будет соперничать с Mercedes Little G (рабочее название), который тоже готовят к премьере. Производитель уже официально анонсировал эту модель.

Оба внедорожника будут оснащены полностью электрическими силовыми установками. Но в случае с Mercedes не исключается появление гибридных вариантов – новая архитектура MMA это позволяет.

