Недорогой семейный кроссовер Hyundai получил новый стильный вариант

Большой семейный кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения уже рассекретили как практичный недорогой автомобиль. Теперь эту модель показали в особом стильном варианте – в комплектации NHL Edition.

По информации Carscoops, такой автомобиль отличается от стандартной машины матовым белым окрасом кузова в комбинации с новыми колесными дисками диаметром 21 дюйм. Также у кроссовера появились специальные шильдики.

Эта машина предназначена для канадского рынка. Местные жители очень любят хоккей, что и отражено в названии (NHL – Национальная хоккейная лига). Тираж будет ограничен 500 экземплярами.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года, который рассекретили недавно, выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade 1 поколения.

Покупателям предложат максимально практичную модификацию на 9 мест в салоне 5-метрового кузова. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил. Спецверсию подготовили на базе последнего варианта.

