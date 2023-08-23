Купите их, пока не поздно: лучшие б/у автомобили с ценой до 6000 долларов

На вторичном рынке много б/у автомобилей, но хороших моделей – единицы. Вот топ-5 машин с пробегом по цене до 6000 долларов. Лучше поспешить с покупкой, пока не поздно – хорошие экземпляры заканчиваются.

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OBOZREVATEL всегда напоминает о том, что подержанный автомобиль необходимо внимательно осматривать при покупке. Даже тот, который вы считаете надежным. А наш рекомендательный список поможет сузить область поисков.

Лучшие б/у автомобили до 6000 долларов:

Renault Megane;

Suzuki Grand Vitara;

Toyota Yaris;

Honda Jazz;

Skoda Octavia Tour.

Renault Megane

Запас прочности у этой модели очень высокий. Она будет ехать даже не в очень хорошем состоянии, но лучше все же найти "живой" экземпляр. Другие преимущества – стильный дизайн и очень просторный салон.

Suzuki Grand Vitara

Без кроссовера в топе лучших б/у автомобилей мы вас не оставим. Grand Vitara – выбор энтузиастов. В обслуживании модель не самая дешевая. Но если нашли экземпляр в хорошем состоянии – берите, пока не поздно.

Toyota Yaris

Пожалуй, один из самых надежных автомобилей с пробегом, который можно купить на вторичном рынке. Большой пробег не должен отпугнуть. Главное, хорошо проверить машину.

Honda Jazz

В обслуживании Jazz может показаться дороговатым. Поэтому целесообразнее обращать внимание на машины в хорошем состоянии. Такие авто не разочаруют в дальнейшем. Но хорошие экземпляры находить все сложнее.

Skoda Octavia Tour

Нельзя сказать, что все системы Octavia Tour работают безотказно. Однако это очень крепкая модель, которая будет ехать в буквальном смысле до самого конца. Спешите, пока в продаже еще есть удовлетворительные экземпляры.

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