Куда разрешено проехать? Задание по ПДД

О том, что водитель на перекрестке не сможет продолжить движение в любом направлении по своему усмотрению, сообщают нам дорожные знаки. Но насколько хорошо вы знаете те пункты ПДД, которые эти знаки поясняют, и умеете ли вы правильно их толковать? Проверьте себя с помощью теста.

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Это задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Согласно его условиям, водитель красного автомобиля оказался на перекрестке, с которого теоретически может повернуть направо (А), проехать прямо (Б), продолжить движение влево (В) или развернуться (Г). Вам нужно определить, какие из этих направлений в данной ситуации разрешены для водителя. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

только направление А; направления А и Б; направления А и В; направления В и Г; только направление В; все направления разрешены.

Итак, разберем знаки, установленные на этом перекрестке. Знак 2.1 "Уступить дорогу" в данной ситуации нам не поможет, ведь наш водитель на этом перекрестке оказался один. Под ним мы видим знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он указывает направление движения на пересекаемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Соответственно, водитель красного автомобиля имеет полное право повернуть направо, но не может повернуть налево, поскольку тогда он будет двигаться против потока.

Еще ниже расположен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Соответственно, ничто не запрещает в этой ситуации водителю проехать прямо. При этом данный знак также запрещает здесь разворачиваться, ведь в таком случае автомобиль вернётся на дорогу с односторонним движением, но теперь уже будет двигаться против потока.

Соответственно, из четырех направлений на этом перекрестке разрешены только поворот направо и проезд прямо. Правильным является второй вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, с какой максимальной скоростью может ехать водитель.

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