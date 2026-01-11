Куда разрешено проехать? Тест на знание ПДД

Тесты на знание ПДД позволяют проверить не механическое заучивание правил, а умение применять их на практике. Они особенно полезны для разбора сложных перекрестков и спорных моментов, которые часто становятся причиной ДТП.

Предложенный тест на проезд кругового перекрестка поможет лучше закрепить знания и избежать ошибок за рулем. Поэтому определите, по каким направлениям может проехать водитель зеленого автомобиля?

По каким направлениям может проехать водитель зеленого автомобиля?

по направлениям А и Б; в направлениях А и В; по направлениям Б и В; только в направлении В; только в направлении Б; разрешены все направления.

Объяснение

Зеленый автомобиль подъехал к круговому перекрестку и имеет три возможных варианта движения.

Вариант А – заезд на круг с левой полосы в левую полосу и дальнейший съезд с круга с этой же левой полосы.

Вариант Б – поворот с левой полосы в левую, далее перестроение в правую полосу и съезд с круга уже с правой полосы.

Вариант В – перестроение перед кругом в правую полосу, заезд на круг с правой полосы и съезд с нее же.

Чтобы определить правильный ответ, нужно выяснить два вопроса: с какой полосы разрешено заезжать на круговой перекресток и с какой полосы разрешено с него выезжать.

Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, перед поворотом направо или налево водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, кроме случаев въезда на круговое перекресток. Следовательно, заезжать на круг разрешено с любой полосы.

Что касается выезда, это регулируется пунктом 10.5 ПДД, где указано, что выезд с перекрестка с организованным круговым движением может осуществляться с любой полосы, если это не противоречит дорожным знакам, разметке и не создает опасности или препятствий другим участникам движения.

На схеме нет транспортных средств, которым водитель зеленого автомобиля мог бы создать препятствие. Поэтому в этой ситуации водитель имеет право как заезжать на круг с любой полосы, так и выезжать из него с любой полосы.

Правильный ответ – вариант № 6: все направления разрешены.

