Куда проедет авто? Тест для водителей

Для поддержания высокого уровня безопасности на дороге как новичкам, так и водителям с большим стажем необходимо регулярно освежать свои теоретические знания по ПДД. Подобные интерактивные дорожные задания позволяют наглядно продемонстрировать сложные ситуации, которые часто возникают при реальном управлении автомобилем.

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На канале "По правилам" предложили разгадать один из интересных случаев на дороге, где водителю красного автомобиля нужно мгновенно определить правильную траекторию на сложном перекрестке.

Задание по ПДД

Перед нами стандартный перекресток, к которому подъезжает красный легковой автомобиль. Водителю этого транспортного средства схематично предлагается несколько возможных векторов для дальнейшего движения. Главная задача заключается в том, чтобы четко определить, по каким именно траекториям правила дорожного движения позволяют совершить маневр, учитывая имеющиеся технические средства регулирования.

Варианты ответов

Оцените дорожную обстановку и выберите один правильный вариант из предложенных:

Движение разрешено исключительно прямо и направо; Разрешается ехать только вперед; Проезд возможен прямо, а также налево; Разрешено движение прямо, поворот налево и разворот; Можно двигаться прямо, совершать поворот направо или налево; Движение свободно во всех возможных направлениях.

Разбор дорожной ситуации

Анализируя предложенную схему, в первую очередь обращаем внимание на установленные дорожные знаки. Приоритетный знак "Главная дорога" (2.3) в данном случае не влияет на выбор направления, однако расположенный под ним предписывающий знак 4.5 "Движение прямо или налево" является ключевым. Согласно требованиям этого знака, поворот направо строго запрещен, тогда как движение прямо, налево, а также разворот в обратном направлении полностью разрешены.

В то же время на проезжую часть нанесена горизонтальная разметка: помимо белых прерывистых линий, присутствует сплошная оранжевая линия. Оранжевая разметка считается временной и, согласно правилам, имеет безусловное преимущество перед постоянной белой. Сплошная линия формально запрещает пересечение полосы для поворота налево и разворота. Возникает видимое несоответствие между установленным дорожным знаком и линией на асфальте.

Для разрешения этой коллизии обратимся к пункту 8.2 Правил дорожного движения Украины. В этом положении четко прописана иерархия средств регулирования: дорожные знаки имеют более высокий приоритет и всегда преимущество перед любой дорожной разметкой. Таким образом, несмотря на наличие сплошной оранжевой линии, водитель должен руководствоваться именно указаниями предписывающего знака.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая описанный выше юридический приоритет дорожных знаков над дорожной разметкой, красному автомобилю разрешено продолжить свой путь в трех направлениях: проехать прямо, совершить поворот налево, а также выполнить разворот. Полностью заблокированным для водителя остается только поворот направо.

OBOZ.UA предлагает водителям тест по ПДД, в котором нужно определить направление движения водителя, оказавшегося на перекрестке без светофоров.

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