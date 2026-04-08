Куда можно проехать? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД – один из лучших способов не просто выучить правила, а научиться применять их в реальных дорожных ситуациях. Именно на таких примерах водители видят, как знаки, разметка и расположение автомобиля на полосе вместе влияют на правильное решение.

Видео дня

На первый взгляд подобные задачи кажутся простыми, но именно в них часто скрываются нюансы, из-за которых ошибаются даже опытные водители. Так что попробуйте определить, куда может поехать красное авто.

Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля?

Только прямо; прямо и налево; прямо, налево и в обратном направлении; только направо; прямо и направо; все направления разрешаются.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Здесь водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. На перекрестке не установлен светофор, однако установлены знаки, которые являются ключевыми для решения нашего вопроса.

Знак, выше – это 4.5, движение прямо или налево. Однако стоит также знать, что этот знак не запрещает также и разворот с крайней левой полосы. Проще говоря, конкретно в этой ситуации изображенный знак запрещает лишь поворот направо.

Знак 5.5, дорога с односторонним движением – и вот из этого знака мы можем сделать все ключевые выводы. Поскольку это дорога с односторонним движением, то получается, что она имеет две полосы для движения в одном направлении. И в таком случае водитель красного автомобиля подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД: "Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, водителю красного автомобиля из занятой им крайней правой полосы не разрешается проехать налево и на разворот. Повернуть направо запрещает знак выше, а значит, продолжить движение ему можно только в одном направлении – прямо.

Правильный ответ – 1.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.