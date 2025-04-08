Куда может проехать желтое авто: тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения ( ПДД ) важно не только для того, чтобы избежать штрафов, но и для безопасности на дорогах. Особенно важно умение правильно интерпретировать дорожные знаки, ведь именно они определяют направления движения и ограничения, которые могут влиять на безопасность водителей и пешеходов.

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Дорожные знаки – это основа ориентировки на дороге, и правильная их трактовка может уберечь от аварий и нарушений. Например, часто важно знать, куда именно разрешается поехать, учитывая установленные знаки, как на примере со стоящим на перекрестке желтым автомобилем. Проверить свои знания можно, пройдя тест, что поможет лучше разобраться в нюансах ПДД.

Тест на знание ПДД: куда можно поехать желтом авто

Задача этого теста – определить, куда можно поехать водителю желтого автомобиля на перекрестке. Правильный выбор направления движения зависит от нескольких факторов, таких как дорожные знаки и разметка. В этом случае на перекрестке установлен знак, указывающий на одностороннее движение, а также знак "Разворот запрещен". Следует внимательно рассмотреть ситуацию, чтобы определить, какие варианты движения доступны.

Варианты ответов:

справа и слева слева и в обратном направлении только направо только налево справа и обратно все направления запрещаются

Анализ знаков на перекрестке

Согласно ПДД, знак 571 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает, что движение может быть осуществлено только в одном направлении - справа. Это означает, что поворот слева или разворот в обратном направлении запрещен. В то же время знак "Разворот запрещен" еще раз подтверждает, что желтому автомобилю не разрешается изменять направление движения на этом перекрестке.

Что делать водителю желтого автомобиля

Согласно правилу, водитель желтого автомобиля не может поворачивать налево или совершать разворот. Единственное направление, которое ему разрешается, это поворот справа. Это решение также согласуется с пунктом 10.4 ПДД, предусматривающим возможность поворачивать направо даже без обязательного пребывания на крайней правой полосе, если другая полоса не ограничивает этот маневр.

Правильный выбор направления движения зависит от внимательности водителя к дорожным знакам и разметке. Знать, какие ограничения установлены на перекрестке, и действовать в соответствии с ними – это залог безопасности. Водители, не обращающие внимания на дорожные знаки, рискуют попасть в аварии или получить штрафы.

В этом случае водителю желтого авто нужно двигаться только направо, поскольку движение налево запрещено соответствующим дорожным знаком.

OBOZ.UA предлагает попытаться пройти еще один тест по ПДД по обгону и развороту.

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