Какой водитель имеет право выполнить маневр? Задания по ПДД

Каждый день водители сталкиваются с ситуациями, в которых нужно быстро и правильно оценить дорожную обстановку и принять решение. Один из важнейших аспектов – правильное выполнение маневров, в частности обгона и разворота. Ведь даже незначительная ошибка может привести к аварийной ситуации.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, могут ли водители выполнить маневры.

Водитель какого автомобиля вправе выполнить задуманный маневр?

Водитель красного автомобиля; Водитель черного; Оба водителя имеют право; Оба водителя не имеют права выполнить маневр.

Объяснение

На изображении имеем участок дороги и три автомобиля на нем. Белый просто двигается в своей полосе. Водитель красного автомобиля намерен его обогнать и включил соответствующий левый указатель поворота. А водитель черного автомобиля хочет развернуться и он также включил соответствующий левый указатель поворота.

Водители обоих автомобилей – красного и черного – хотят выполнить маневры, отличающиеся повышенной опасностью. И, конечно, эти маневры запрещаются в некоторых местах.

Начнем с обгона и откроем пункт 14.6. Среди этого списка мы видим, что обгон запрещается: в конце подъема, на мостах, путепроводах, эстакадах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости.

Водитель красной машины выполняет обгон на опасном крутом повороте, на котором еще и плохая обзорность – что означает нарушение правил.

Водитель черного автомобиля выполняет разворот неподалеку от этого крутого поворота. Согласно пункту 10.7, разворот запрещается по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении. На рисунке, кроме того, что сам поворот довольно опасен, так у края дороги еще и растут деревья, ухудшающие видимость. И на этом участке водителю черного автомобиля точно развернуться нельзя.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Маневры выполнять на этом участке дороги запрещено.

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