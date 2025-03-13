Куда может проехать водитель? Задания на знание ПДД

Направление движения по дорогам регулирует немало специальных средств: дорожные знаки, разметка, светофоры. Но хорошо ли вы знаете все положения ПДД, устанавливающие порядок такого регулирования?

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Тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами", поможет проверить себя. Вам нужно будет дать ответ, куда в заданной ситуации может продолжить движение синий автомобиль.

Итак, на заданном участке дороги мы видим две машины, стоящие перед перекрестком на светофоре – красную и синюю. Ваша задача: определить, в каком из показанных направлений может продолжить движение водитель синего авто. Вот варианты ответа:

только прямо; прямо и налево; налево и в обратном направлении; только налево; все направления запрещены.

Первое, на что нужно обратить внимание, это тип перекрестка. Он оборудован светофором, а значит, является регулируемым. На светофоре в момент, который мы анализируем, включен красный сигнал, запрещающий движение по всем направлениям, но дополнительная секция все же позволяет продолжить движение влево. При этом пункт 873 действующих ПДД также указывает, что сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает также разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Следующими обратим внимание на знаки. На изображении мы видим знак 23 "главная дорога", а также знак 516 "направления движения по полосам". И согласно этому знаку водителю синего автомобиля из крайней левой полосы разрешается как проехать прямо, так и повернуть налево. Кстати, разворот этот знак тоже позволяет. Таким образом, и зеленая стрелка на светофоре, и знак позволяют водителю синего авто повернуть налево и развернуться. Однако если водитель действительно планирует такой маневр, он обязан включить соответствующий световой указатель.

Отметим, что если бы в условиях задачи фигурировал, например, знак 324 "разворот запрещен", тогда бы водителю можно было проехать только налево. Но поскольку такого знака нет, то разворот на этом участке не запрещен. Правильным вариантом ответа на эту задачу является третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение грузовик.

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