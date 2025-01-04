Куда может проехать водитель грузовика? Тест на знание ПДД

Дорожные знаки – один из основных способов регулирования движения в городах и за их пределами. Но хорошо ли вы знакомы со всеми требованиями ПДД относительно таких знаков?

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Чтобы проверить себя, решите задачу, опубликованную Telegram-каналом "За! Правилами". Вам нужно определить, в каком направлении может проехать водитель грузовика.

Картинка с заданием изображает грузовик на перекрестке. Перед ним расположен знак главной дороги со знаком 5.31.1 "Направление движения грузовых автомобилей", стрелка которого указывает прямо. Учитывая их, куда дальше может поехать водитель? Варианты ответа таковы:

только прямо; направо и налево; только направо; прямо и направо; все направления разрешаются.

Согласно действующим ПДД, знак "Направление движения для грузовых автомобилей" не предписывает, а лишь показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Следовательно, водитель не обязан двигаться по стрелке, изображенной на знаке.

Таким образом, правильным является пятый вариант ответа. Водитель может продолжить движение с этого перекрестка в любом направлении.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание сигналов регулятора, в которой нужно было определить, кто из водителей может проехать перекресток.

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