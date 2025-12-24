Кто уступит дорогу? Задание по ПДД

Знание Правил дорожного движения является критически важным для обеспечения безопасности всех участников поездки, поскольку они минимизируют риск возникновения аварийных ситуаций. Особое внимание стоит уделять проезду нерегулируемых перекрестков, где отсутствие светофоров или регулировщиков требует от водителя максимальной концентрации и четкого понимания приоритетов.

Видео дня

Ошибка в таких обстоятельствах может привести к серьезным ДТП из-за неверной трактовки очередности движения. Умение правильно идентифицировать тип перекрестка и статус дороги позволяет избегать опасных споров на пути.

Регулярное повторение ПДД через решение практических задач помогает водителям поддерживать навыки на высоком уровне. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, которая часто вызывает дискуссии среди автомобилистов: кто должен уступить дорогу на перекрестке без знаков. Задание предложил канал "За! Правилам".

Тест по ПДД

В центре внимания оказалась дорожная ситуация, где к перекрестку одновременно подъехали два транспортных средства: грузовик, движущийся прямо, и легковой автомобиль, который планирует поворот направо. Для правильного ответа необходимо отбросить субъективные предположения и обратиться к действующим нормам законодательства.

Водителям предлагается выбрать один из двух вариантов:

уступить должен водитель грузовика

водитель легковушки.

Первым шагом в решении является определение типа перекрестка, поскольку он не оборудован светофорами и не имеет установленных знаков приоритета. Споры вокруг этой ситуации часто возникают из-за ошибочной трактовки статуса дорог. Некоторые считают, что легковой автомобиль находится на второстепенной дороге, поскольку она не имеет разметки и присоединяется к основной магистрали под углом. Однако согласно правилам, такие визуальные признаки не определяют приоритетность проезда при отсутствии соответствующих дорожных знаков.

Для окончательного выяснения статуса дорог стоит обратиться к пункту 1.10 ПДД, который дает четкое определение главной дороги. Согласно ему, главной является дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначена специальными знаками приоритета (например, 2.3). Как становится понятно из документа, наличие или отсутствие дорожной разметки никоим образом не делает одну дорогу главной относительно другой. Итак, поскольку знаки отсутствуют, перед нами типичный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

При таких условиях водители обязаны действовать согласно пункту 16.12 Правил дорожного движения. Это правило широко известно среди водителей как "правило правой руки" или принцип "препятствия справа". Оно четко указывает, что на равнозначном перекрестке дорогу должен уступить тот участник движения, к которому другое транспортное средство приближается с правой стороны.

Ответ на тест по ПДД

Поэтому в приведенной ситуации для водителя грузовика легковой автомобиль является препятствием справа. Таким образом, именно водитель грузового автомобиля обязан остановиться и пропустить легковушку, которая совершает поворот. Правильным ответом является вариант номер один, и это задание служит прекрасным напоминанием, что не стоит полагаться на второстепенные признаки дороги, когда есть четко прописанные нормы ПДД.

OBOZ.UA предлагает не менее сложное задание по ПДД относительно очередности проезда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.