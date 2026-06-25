Кто проедет первым и последним? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают подготовиться к экзамену и проверить, действительно ли водитель понимает логику проезда перекрестков. Особенно полезны задания с нерегулируемыми перекрестками, ведь именно там часто возникают сомнения: у кого есть преимущество, кого нужно пропустить и в каком порядке должны двигаться автомобили.

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В этой задаче нужно внимательно посмотреть на ситуацию и определить, какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой – последним. Внимательно проанализируйте ситуацию на изображении.

Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним?

Желтый и красный проедут первыми, полицейский – последним. Желтый проедет первым, зеленый – последним. Полицейский и желтый проедут первыми, красный – последним. Полицейский проедет первым, зеленый – последним. Желтый проедет первым, красный – последним. Зеленый проедет первым, желтый – последним.

Объяснение

На первый взгляд может показаться, что все автомобили находятся на равнозначных дорогах, ведь на перекрестке нет ни светофора, ни знаков приоритета. Такие перекрестки обычно считаются нерегулируемыми, и водители должны руководствоваться правилом "препятствие справа".

Однако в этой ситуации есть важное условие: красный пикап выезжает с грунтовой дороги на дорогу с твердым покрытием. Согласно правилам дорожного движения, грунтовая дорога считается второстепенной по отношению к дороге с твёрдым покрытием. Поэтому водитель красного пикапа должен пропустить все автомобили, движущиеся по асфальтированной дороге.

Следовательно, красный автомобиль точно проедет перекресток последним.

Теперь нужно определить порядок движения между желтым, зеленым и полицейским автомобилями. Они находятся на равнозначных дорогах, поэтому между ними действует правило препятствия справа.

Первым проедет желтый автомобиль, поскольку у него нет препятствия справа. После того как желтая машина покинет перекресток, препятствие справа исчезнет для водителя зеленого автомобиля. Поэтому зеленый проедет вторым.

После этого право на проезд получит полицейский автомобиль. И уже последним, как транспорт со второстепенной дороги, проедет красный пикап.

Кто-то может подумать, что полицейская машина должна проехать первой. Но оперативное транспортное средство имеет преимущество только при определенных условиях – когда одновременно включены мигающие маячки синего или красного цвета и специальный звуковой сигнал.

В этой задаче полицейская машина движется без включенных маячков и без звукового сигнала. Поэтому она не имеет преимущества перед другими участниками движения и проезжает перекресток по общим правилам.

Если бы мигалки и звуковой сигнал были включены, ситуация изменилась бы: полицейский автомобиль имел бы преимущество. Но в условиях этой задачи этого нет.

Правильный ответ

Правильный порядок проезда следующий:

желтый автомобиль;

зеленый автомобиль;

полицейская машина;

красный пикап.

Следовательно, первым проедет желтый автомобиль, а последним – красный пикап.

Правильный вариант ответа – №5.

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