Кто проедет первым, а кто – последним? Тест по ПДД

Если на одном перекрестке встретились сразу много транспортных средств, водителям крайне важно строго соблюдать требования ПДД, чтобы разъехаться безопасно. А хорошо ли именно вы справитесь с этой задачей – проверьте себя с помощью теста.

Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с его условиями мы видим белое авто и желтый автобус, которые движутся через перекресток напрямик, а также зеленое авто, которое поворачивает направо, и красное, водитель которого сигнализирует о левом повороте. Ваша задача – определить, кто проедет этот перекресток первым, а кто последним? Хорошо подумайте и выберите верный вариант:

зеленый – первый, красный – последний; автобус и белый автомобиль – первые, красный – последний; автобус – первый, белый – последний; зеленый – первый, автобус – последний; красный – первый, зеленый – последний.

На изображенном в условиях задачи перекрестке мы не видим ни светофора, ни знаков. Следовательно, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Разъезжаться на таких перекрестках нужно по правилу правой руки. Оно еще называется правилом препятствия справа. Оно описано в пункте 16.12 действующих ПДД. В нем сказано, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Правило применяется везде, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Если применить его к нашей ситуации, то получится, что преимущество имеет водитель зеленого автомобиля, а значит, он проезжает перекресток первым. После этого препятствие справа исчезнет у водителя белой машины, который проедет вторым. Далее путь освободится для водителя красного авто и только после этого право на проезд получит водитель автобуса.

Итак, первой в этой ситуации проедет зеленая машина, а последним – автобус. Правильным является вариант ответа под номером 4.

