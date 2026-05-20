Можно ли осуществить опережение? Тест для водителей

При выполнении обгона на дороге водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать все требования ПДД. Но хорошо ли вы помните соответствующие пункты правил?

Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По условиям задачи по дороге в одном направлении вдоль трамвайных путей движутся синее, желтое и белое авто. Причем водитель белой машины намерен обогнать своих визави, заехав на рельсы. Разрешается ли ему выполнить маневр именно таким образом? Вот варианты ответа:

разрешается; разрешается только, если скорость движения автомобилей впереди менее 30 км/ч; запрещается.

Как видим, водитель белой машины предупреждает об обгоне включенным левым указателем поворота. Осуществить опережение он собирается по трамвайной колее попутного направления, расположенной на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Первое, на что нужно обратить здесь внимание – не отделены ли трамвайные пути от проезжей части сплошной линией разметки. Если да, то выезд на трамвайные пути запрещается. Однако на картинке с условиями задачи такой разметки нет.

Также не существует полного запрета на выезд на трамвайные пути для нерельсового транспорта. Например, правила требуют от водителей таких ТС поворачивать налево или разворачиваться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей. Конечно, если другой порядок движения не предусмотрен дорожными знаками или разметкой.

Впрочем, наш водитель не поворачивает, а выполняет обгон. Разрешен ли ему этот маневр, узнаем из пункта 11.8 действующих ПДД. В нем четко указано, что по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при опережении или объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда без выезда на трамвайные пути.

На нашем рисунке нет ни знаков, ни разметки, которые бы запрещали выезд на трамвайные пути. Выезд происходит с целью опережения, что правилами разрешается. А значит, наш водитель может выполнить обгон именно таким способом. И для этого ему совсем не нужно, чтобы автомобили впереди двигались меньше 30 км/ч. Правильным является первый вариант ответа на задачу.

