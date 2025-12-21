Кто проедет первым, а кто - последним? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД помогают проверить и закрепить знания в реальных дорожных ситуациях. Особенно полезными являются задачи с нерегулируемыми перекрестками. Регулярное решение таких тестов повышает внимательность и уверенность за рулем.

Видео дня

Именно поэтому предлагаем рассмотреть это задание и проверить свои знания ПДД на практике. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какой – последним?

Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое – последним?

трамвай 1 и мотоцикл – первые, трамвай 2 – последний; трамваи – первые, мотоцикл – последний; трамваи – первые, красный автомобиль – последний; мотоцикл – первый, красный автомобиль – последний; трамвай – первый, красный автомобиль – последний; красный автомобиль – первый, трамвай 2 – последний.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Трамвай 1 поворачивает направо, трамвай 2 и мотоцикл – налево, а красный автомобиль движется прямо. Мы видим, что перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Порядок разъезда будем определять, отталкиваясь от дорожных знаков, установленных перед перекрестком.

Согласно знакам "Главная дорога" и "Направление главной дороги", на главной дороге находятся все транспортные средства, кроме трамвая 2. Это означает, что именно трамвай 2 проедет последним, ведь водитель трамвая имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами только на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог. В данном случае трамвай 2 находится на второстепенной дороге, поэтому он едет последним.

Поскольку на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, трамвай 1 проезжает первым, пользуясь преимуществом перед красным автомобилем и мотоциклом. В то же время мотоциклист может проехать перекресток одновременно с трамваем 1, поскольку их траектории не пересекаются. Перед красным автомобилем, с которым мотоциклист находится на равнозначных дорогах, он имеет преимущество согласно правилу препятствия справа.

Итак, первыми проезжают трамвай 1 и мотоцикл, затем – красный автомобиль, и только после этого – трамвай 2.

Правильный ответ – №1.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.