Кто проедет перекресток вторым? Задание по ПДД
Даже опытные водители не всегда могут сразу дать правильный ответ в сложной дорожной ситуации, особенно там, где нет светофоров и регулировщиков, а решение приходится принимать за секунды. Именно поэтому подобные тесты – полезная тренировка внимания, памяти и знаний правил дорожного движения.
Попробуйте пройти следующее задание, и убедитесь, насколько вы готовы действовать в реальной ситуации. Какое транспортное средство проедет этот перекресток вторым?
Какое транспортное средство проедет этот перекресток вторым?
- Красный и желтый трамваи;
- Желтый трамвай;
- Велосипедист с красным трамваем;
- Синий автомобиль;
- Зеленый автомобиль.
Объяснение
Имеем перекресток, к которому подъехали пять транспортных средств. Все, кроме синего автомобиля, движутся прямо. Водитель синего автомобиля поворачивает налево. На перекрестке нет светофоров и регулировщика, поэтому разъезд определяется по дорожным знакам.
Согласно знаку 2.3 "Главная дорога" и знаку 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находятся: красный трамвай, синий автомобиль и велосипедист. Они имеют преимущество перед желтым трамваем и зеленым автомобилем, которые находятся на второстепенных, равнозначных дорогах. Следовательно, кто-то из этих двух проедет последним.
Это будет зеленый автомобиль, поскольку он, в отличие от желтого трамвая, не имеет преимущества: на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами. То есть:
- Зеленый автомобиль проедет последним;
- Желтый трамвай – предпоследним.
Теперь переходим к тем, кто на главной дороге. Их дороги между собой равнозначны, поэтому действует правило преимущества для трамвая. Красный трамвай имеет преимущество перед синим автомобилем, с которым пересекается его траектория.
Остается выяснить, проедет ли велосипедист перекресток одновременно с трамваем, или уступит синему автомобилю. И здесь вступает в действие правило препятствия справа: поскольку велосипедист имеет автомобиль справа, он должен уступить ему дорогу.
Следовательно, синий автомобиль проедет вторым.
Правильный ответ – вариант 4.
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- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
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- или подумайте, какое авто вторым проедет непростой перекресток.
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