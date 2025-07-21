Кто проедет перекресток вторым? Задание по ПДД

Даже опытные водители не всегда могут сразу дать правильный ответ в сложной дорожной ситуации, особенно там, где нет светофоров и регулировщиков, а решение приходится принимать за секунды. Именно поэтому подобные тесты – полезная тренировка внимания, памяти и знаний правил дорожного движения.

Видео дня

Попробуйте пройти следующее задание, и убедитесь, насколько вы готовы действовать в реальной ситуации. Какое транспортное средство проедет этот перекресток вторым?

Какое транспортное средство проедет этот перекресток вторым?

Красный и желтый трамваи; Желтый трамвай; Велосипедист с красным трамваем; Синий автомобиль; Зеленый автомобиль.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали пять транспортных средств. Все, кроме синего автомобиля, движутся прямо. Водитель синего автомобиля поворачивает налево. На перекрестке нет светофоров и регулировщика, поэтому разъезд определяется по дорожным знакам.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога" и знаку 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находятся: красный трамвай, синий автомобиль и велосипедист. Они имеют преимущество перед желтым трамваем и зеленым автомобилем, которые находятся на второстепенных, равнозначных дорогах. Следовательно, кто-то из этих двух проедет последним.

Это будет зеленый автомобиль, поскольку он, в отличие от желтого трамвая, не имеет преимущества: на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами. То есть:

Зеленый автомобиль проедет последним;

Желтый трамвай – предпоследним.

Теперь переходим к тем, кто на главной дороге. Их дороги между собой равнозначны, поэтому действует правило преимущества для трамвая. Красный трамвай имеет преимущество перед синим автомобилем, с которым пересекается его траектория.

Остается выяснить, проедет ли велосипедист перекресток одновременно с трамваем, или уступит синему автомобилю. И здесь вступает в действие правило препятствия справа: поскольку велосипедист имеет автомобиль справа, он должен уступить ему дорогу.

Следовательно, синий автомобиль проедет вторым.

Правильный ответ – вариант 4.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.