Кто проедет перекресток третьим? Тест по ПДД

Проезд перекрестков – одна из наиболее важных и при этом сложных тем в изучении ПДД. Все потому, что пересечение дорог всегда является зоной повышенной опасности и требует от водителя полного внимания и четкого выполнения правил.

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Проверить себя на знание требований ПДД в этой сфере вы можете с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В этой задаче вам нужно определить, кто проедет перекресток третьим.

На картинке с заданием мы видим, как на перекрестке одновременно оказались четыре транспортных средства. Красная легковушка сигнализирует о намерении повернуть направо, а водитель белой хочет повернуть налево. Бус едет через пересечение дорог прямо, а грузовик показывает, что будет выполнять левый поворот. Третьим из них в этой ситуации проедет:

серый бус; красный автомобиль; грузовик; белый автомобиль.

Как видим, перекресток не оборудован ни светофорами, ни знаками, а значит является нерегулируемым, а дороги – равнозначными. Это означает, что водителям придется руководствоваться правилом препятствия справа. Однако, ситуацию стоит рассмотреть подробнее, чтобы не упустить ни одного нюанса.

На первый взгляд кажется, что первым этот перекрёсток дорог пройдёт мимо водителя красного авто, ведь у него единственного препятствия справа нет. Но присмотритесь – он выезжает с грунтовой дороги. Та по умолчанию является второстепенной по отношению к асфальтированной. Это значит, что на практике водитель красного авто проедет здесь не первым, а последним.

Остальные трое водителей находятся на равнозначных дорогах и точно будут руководствоваться правилом препятствия справа. Поскольку красная машина из гонки за очередность выбыла, такого препятствия лишился водитель буса. Поэтому он проедет первым. После этого по правому борту свободно станет у водителя грузовика – он двинется вторым. А третьим, соответственно, пересечет перекресток белое авто. Хотя, поскольку его траектория с траекторией красной машины не пересекаются, в действительности они могут проехать этот участок одновременно.

Тем не менее, если строго руководствоваться правилами, третьим этот перекресток пересечет белая легковушка. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрый тест, кто должен проехать на прямой первым – справиться с ним могут только настоящие знатоки ПДД.

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