Кто проедет перекресток предпоследним? Тест по ПДД

Знание правил дорожного движения необходимо не только для сдачи экзамена, но и для повседневной безопасности на дороге. Особенно важно уметь правильно определять очередность проезда перекрестков, ведь именно в таких ситуациях водители чаще всего допускают ошибки. Достаточно неправильно оценить знаки приоритета, направление движения другого автомобиля или преимущество трамвая – и риск аварийной ситуации резко возрастает.

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Такие задачи помогают не просто вспомнить правила, но и научиться быстро применять их в реальных дорожных условиях. Попробуйте разобраться, кто должен проехать изображенный перекресток предпоследним.

Водитель какого транспортного средства проедет изображенный перекресток предпоследним?

Водитель серого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Водитель трамвая.

Разбор ситуации

К перекрестку подъехали пять транспортных средств. Трамвай поворачивает направо, серый и красный автомобили поворачивают налево, а синий и зеленый автомобили движутся прямо.

Прежде всего нужно определить, регулируется ли этот перекресток светофорами. В данной ситуации светофоров нет, поэтому следующий шаг – посмотреть на знаки приоритета.

На перекрестке установлены знаки. Перед синим автомобилем стоит знак 2.3 "Главная дорога". Такой же знак видит и водитель красного автомобиля. Водители других транспортных средств находятся на второстепенной дороге и имеют перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу".

Итак, на главной дороге находятся синий и красный автомобили. Именно они имеют преимущество перед другими транспортными средствами, в том числе и перед трамваем.

Часто водители запоминают правило, что трамвай имеет преимущество. Но это правило действует не во всех случаях.

Трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления движения, когда они находятся на равнозначных дорогах или движутся на зеленый сигнал светофора в основной секции. В этой задаче светофора нет, а дороги не равнозначны. Поэтому трамвай не имеет преимущества перед синим и красным автомобилями, которые находятся на главной дороге.

В то же время по отношению к зеленому и серому автомобилям трамвай уже имеет преимущество, ведь они находятся с ним на равнозначных дорогах. Поэтому трамвай проедет раньше них, даже несмотря на то, что поворачивает направо, а зеленый автомобиль движется прямо.

Синий и красный автомобили находятся на главной дороге и движутся из встречных направлений. Синий автомобиль едет прямо, а красный поворачивает налево. По правилам, если транспортные средства движутся из противоположных направлений на равнозначных дорогах, водитель, который поворачивает налево или разворачивается, должен уступить дорогу тому, кто движется прямо.

Следовательно, первым перекресток проедет синий автомобиль. Вторым — – т красный автомобиль.

После синего и красного автомобилей очередь переходит к транспортным средствам на второстепенной дороге. Среди них есть трамвай, зеленый автомобиль и серый автомобиль.

Поскольку трамвай находится на дороге, равнозначной зеленому и серому автомобилям, он имеет перед ними преимущество независимо от направления движения. Поэтому третьим перекресток проедет трамвай.

Остаются зеленый и серый автомобили. Они находятся между собой на равнозначных дорогах и движутся из противоположных направлений. Зеленый автомобиль едет прямо, а серый поворачивает налево. Следовательно, водитель серого автомобиля должен уступить дорогу зеленому автомобилю.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Водитель зеленого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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